El kakapo, el loro no volador de Nueva Zelanda, en peligro crítico de extinción, comenzó a reproducirse la semana pasada por primera vez en cuatro años, informó el departamento de conservación del gobierno.

Sólo quedan 236 de estos loros verdes, redondos y de aspecto majestuoso, distribuidos en tres poblaciones reproductoras en algunas de las islas más remotas del sur de Nueva Zelanda.

Esto incluye 83 hembras en edad reproductiva, y hay grandes esperanzas de que este año pueda nacer la mayor cantidad de polluelos desde que comenzaron los registros.

«Siempre es emocionante cuando comienza oficialmente la temporada de reproducción, pero este año se siente especialmente esperado después de una pausa tan grande desde la última temporada en 2022», dijo Deidre Vercoe, gerente de operaciones de recuperación de kakapos del Departamento de Conservación.

«Ya está en marcha, esperamos más apareamientos durante el próximo mes y nos estamos preparando para lo que podría ser la temporada de reproducción más grande desde que comenzó el programa hace 30 años».

En 1995, el Departamento de Conservación y la tribu indígena maorí Ngai Tahu lanzaron el Programa de Recuperación del Kakapo, con una población de sólo 51 aves en grave riesgo de extinción.

En 2022, las cifras habían repuntado a 252, pero 16 aves murieron en los últimos cuatro años.

Esta temporada de apareamiento es la decimotercera en los últimos 30 años y el ave se reproduce cada dos o cuatro años.

«Los kakapos todavía están en peligro crítico de extinción, por lo que seguiremos trabajando duro para aumentar los números», dijo Vercoe.

Pero, de cara al futuro, el número de polluelos no es nuestra única medida de éxito. Queremos crear poblaciones de kakapo sanas y autosuficientes que prosperen, no solo que sobrevivan.

«Esto significa que con cada temporada de reproducción exitosa nuestro objetivo es reducir el nivel de manejo intensivo y práctico para volver a un estado más natural».

Tane Davis, representante de Ngai Tahi en el programa de recuperación, dijo que se esperaba que algún día el kakapo prosperara en toda la Isla Sur de Nueva Zelanda.

Se espera que los primeros polluelos nazcan a mediados de febrero.