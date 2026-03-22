Con la salida del sol esta semana, se pudo observar a los primeros turistas de la temporada de primavera en el centro de Belfast.
Frente al Ayuntamiento, el elegante y nuevo hotel Bedford está a punto de terminarse.
Pero en medio del optimismo, las nuevas cifras oficiales pusieron de manifiesto algunas de las dificultades que atraviesa el sector de la hostelería en Irlanda del Norte.
Sugieren que, a lo largo de 2025, el número de empleos en el sector disminuyó en 2.000, pasando de unos 57.000 a 55.000.
Ese descenso del 3,5% contrasta con la economía en su conjunto, donde el número de empleos aumentó un 1,3% el año pasado.
La mayor parte de la caída en los puestos de trabajo del sector de la hostelería parece haberse producido en el último trimestre del año, tradicionalmente uno de los periodos de mayor actividad.
Un dato importante a tener en cuenta es que los empleos en el sector de la hostelería alcanzaron un máximo histórico en el verano de 2025, antes de que se produjera ese descenso a finales de ese mismo año.
Pero para Colin Neill, de Hospitality Ulster, los datos son prueba de las advertencias del sector sobre el impacto acumulativo del aumento de los costes.
En todo el Reino Unido, esas preocupaciones se han centrado en los costes laborales, en particular en el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de los empleadores, que se impuso en abril de 2025.
«El nivel de impuestos al que hemos llegado ha hecho imposible que algunos negocios abran los días en que no obtienen ganancias. Es insostenible», dijo.
Neill afirmó que el impacto no se debía tanto al cierre de los locales, sino más bien a que están funcionando con horarios reducidos.
«Hemos visto cómo algunas empresas recortan el horario de almuerzo y abren solo parcialmente durante la semana», dijo.
«Si las empresas reducen sus horarios de apertura, entonces no necesitan tanto personal.»
«Y de ahí provienen las pérdidas de empleo.»
Neil Moore, del sindicato Unite, coincide en que el sector se enfrenta a una presión real sobre los costes.
Su preocupación no se limita a las personas que pierden sus empleos, sino también a quienes se enfrentan a un estrés cada vez mayor en el trabajo, a medida que las empresas intentan operar con menos personal.
«Los costes energéticos, los impuestos a las empresas, los cambios en la Seguridad Social y otros factores económicos más amplios están teniendo un impacto», afirmó.
«Pero eso no puede utilizarse como una explicación generalizada de lo que estamos viendo en el sector de la hostelería.»
«Lo que importa es cómo se responde a esas presiones.»
«Con demasiada frecuencia, la solución por defecto es recortar los costes laborales.»
«Se reducen las horas de trabajo, se recorta la plantilla, se reducen los salarios y se recurre cada vez más a contratos precarios.»
También señala lo que los economistas denominan subempleo, que se da cuando una persona tiene un trabajo, pero no trabaja tantas horas como le gustaría.
«Estamos viendo cómo la gente accede a puestos de trabajo, incluso con salarios ligeramente superiores, y los abandona a las pocas semanas porque los horarios son demasiado inestables», afirmó.
«Los trabajadores están hartos de estar a la entera disposición de los empleadores cuando les conviene a la empresa.»
«Cuando la actividad comercial disminuye, los trabajadores asumen el riesgo. Eso significa tener que buscar segundos empleos, pasar apuros económicos entre un pago y otro o intentar acumular las horas suficientes para subsistir.»
Colin Neill defiende las prácticas laborales del sector: «Tenemos mano de obra eventual, sí, pero los empleados a menudo lo prefieren. Valoran esa flexibilidad».
Afirma que para aliviar la presión sobre el sector será necesaria una importante intervención del gobierno.
«Se necesita algo trascendental para cambiar esta situación. Para lograr un cambio significativo, necesitamos modificaciones al IVA o algo de gran envergadura.»