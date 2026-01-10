Se ha encontrado en Malasia un cadáver que se cree pertenece a un hombre galés que fue reportado como desaparecido después de llamar a su familia el día de Navidad.

Mark Counsell, de 31 años, de Pontypool, Torfaen, estaba viajando por el sudeste asiático pero desapareció después de llamar a su familia para desearles unas felices vacaciones.

Un portavoz de la policía de Gwent dijo: «Recibimos un informe de que la policía de Malasia había encontrado el cuerpo de un hombre el miércoles 7 de enero.

«Aún no se ha producido la identificación formal, pero se ha informado a la familia del desaparecido Mark Counsell».

La fuerza dijo que la muerte no estaba siendo tratada como sospechosa.

«Nuestros pensamientos están con la familia y amigos de Mark en este momento difícil», agregaron.

La policía de Gwent había emitido un llamamiento a principios de esta semana por el hombre desaparecido, que se creía que estaba en Tailandia o en el área de Kuala Lumpur en Malasia.