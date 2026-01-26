El ex alumno de «Grey’s Anatomy» fue honrado con el Premio Defensor del Año en la gala Champions for Cures and Care de ALS Network el 24 de enero.

Eric Dane se retiró de una ceremonia de premios el sábado horas antes de ser homenajeado en medio de su batalla contra la ELA .

El actor de Anatomía de Grey y Euphoria debía asistir en persona a la gala Champions for Cures and Care de ALS Network en Pasadena el 24 de enero, donde recibiría el Premio al Defensor del Año. Sin embargo, los organizadores anunciaron la noche del evento que, «debido a las circunstancias físicas de la ELA», Dane no se encontraba lo suficientemente bien como para asistir.

«Seguimos profundamente agradecidos por su valentía, su defensa y su continuo compromiso con la comunidad de ELA», dijo un representante de ALSN en una declaración a Entertainment Weekly, «y lo honramos plenamente esta noche con nuestro profundo respeto y apoyo».

La estrella de Broadway y nominado al Grammy Aaron Lazar, a quien le diagnosticaron ELA en 2022, aceptó el premio en nombre de Dane.

Dane también fue homenajeado con un video que se proyectó durante la ceremonia y en el que varios amigos y excoprotagonistas del actor compartieron palabras de apoyo hacia su carrera y su apoyo. Entre los asistentes a la gala se encontraban sus excoprotagonistas de Anatomía de Grey, James Pickens Jr. y Chandra Wilson.

Paul Archuleta/Getty Aaron Lazar asiste a la Gala de Campeones por Curas y Cuidados organizada por The ALS Network en el Centro de Convenciones de Pasadena en Pasadena el 24 de enero de 2026.

El propio Dane envió un mensaje de video pregrabado para la ceremonia, agradeciendo a la organización por otorgarle el Premio Defensor del Año.

«Este premio no es solo para mí, es para mis seres queridos que luchan conmigo, y es para cada persona que ha enfrentado la ELA con valentía», dijo la estrella de Countdown . «Para cada cuidador que entrega su corazón y energía día tras día y para cada defensor que alza la voz para impulsar el progreso».

Luego, Dane celebró el trabajo incansable de ALS Network, que incluye «unir la atención, la investigación y la defensa para mejorar y prolongar la vida de las personas con ELA».

Después de agradecer a la organización una vez más, Dane dijo: «Con la ayuda de ALS Network finalmente podremos acabar con la ELA juntos».

En una declaración a EW, la presidenta y directora ejecutiva de ALS Network, Sheri Strahl, afirmó: «Eric ha transformado sus desafíos personales en una poderosa defensa de la causa. Ha convertido su experiencia con la ELA en un catalizador de progreso, uniendo a las personas con su voz, su corazón y su determinación. La comunidad de la ELA es más fuerte, más visible y más esperanzadora gracias a él».

También conocida como enfermedad de Lou Gehrig, la ELA es un trastorno neurológico que afecta a las neuronas motoras, causando la degeneración de las células nerviosas de la médula espinal y el cerebro, así como la pérdida del control muscular con el tiempo. Si bien la ELA no tiene cura, existen tratamientos que ayudan a ralentizar su progresión y mejorar la calidad de vida.

Frazer Harrison/Getty Eric Dane asiste al estreno y la fiesta posterior de «Countdown» en Los Ángeles el 18 de junio de 2025.

El exalumno de Anatomía de Grey anunció por primera vez su diagnóstico de ELA en abril del año pasado, tras nueve meses de pruebas. En junio, Dane reveló que había perdido la función del brazo derecho , y su esposa, Rebecca Gayheart (la pareja está legalmente casada, pero se separaron en 2017), comentó recientemente que cuenta con enfermeras que lo cuidan las 24 horas, los 7 días de la semana.

Sin embargo, Dane se ha esforzado por seguir trabajando . Además de rodar la tercera temporada de Euphoria y protagonizar la serie de Prime Video Countdown , apareció como estrella invitada en un episodio de Brilliant Minds en noviembre, interpretando a un bombero que lucha por contarle a su familia sobre su diagnóstico de ELA.

Dane, quien es embajador de la organización de defensa sin fines de lucro I AM ALS , también se ha dedicado a la defensa, destacando tanto a aquellos diagnosticados con ELA como a aquellos que intervienen como cuidadores.

«Creo que es fundamental compartir mi experiencia con la mayor cantidad de personas posible, porque siento que mi vida ya no gira en torno a mí», dijo Dane en una conversación virtual en diciembre . «Es algo con lo que he tenido que lidiar porque soy bastante egoísta y me encantaría que mi vida girara en torno a mí, pero simplemente no puedo; no creo que pudiera seguir adelante si así fuera».