Comenzó, como muchas cosas buenas, con una simple sugerencia.

«Hay que gritar esto», señaló un espectador en un correo electrónico.

Y así, armado de curiosidad y con el corazón abierto, pasé el año pasado viajando por el noroeste de Inglaterra, conociendo gente extraordinaria en lugares que merecen mucho más que una mirada pasajera en el pronóstico del tiempo.

La serie 25 en 25 nunca se trató realmente de marcar lugares en una lista.

Se trató de historias (las tranquilas, las resilientes y las alegres) contadas por personas que se preocupan profundamente por el lugar donde viven y las comunidades a las que pertenecen.

El viaje comenzó suavemente, con un paseo por el parque Davyhulme en Urmston, Gran Manchester.

El grupo de amigos del parque Davyhulme me mostró con orgullo su estatus de Bandera Verde, pero lo que más me quedó grabado fue su sentido de protección: prueba de que cuando la gente se preocupa, los espacios verdes prosperan.

A partir de ahí, las emociones salieron rápidamente a la superficie.

Conocer a Daniel Theobalds de The Cancer Bank fue un momento que me dejó sin palabras.

Al enfrentar sus propias batallas y al mismo tiempo dedicar su tiempo a ayudar a otros, Dan me recordó que el coraje no grita, sino que sigue adelante con el trabajo en silencio.

Un hombre de unos 40 años con entradas de cabello, viste una chaqueta azul marino y está sentado afuera en el patio de una escuela, mirando hacia otro lado.

Título de la imagen,Daniel Theobalds dijo que tiene una inmensa red de apoyo a su alrededor.

En Wigan, la deslumbrante banda de The Hamlet demostró que «todo es posible» no es sólo un eslogan.

Su calidez, humor y entusiasmo me enseñaron un par de cosas sobre radiodifusión y mucho sobre perspectiva.

En Halton Farm, Karen Holden demostró que el equilibrio es posible, aunque no siempre fácil.

Una carrera exigente combinada con vistas panorámicas y las vacas más tranquilas que he conocido: un recordatorio de que la realización a menudo proviene de encontrar la paz en medio de la presión.

Jim Lawson, el meteorólogo aficionado de Preston, Lancashire, me puso a prueba.

Con más de 60 años de experiencia en pronósticos a sus espaldas, su conocimiento era una lección de humildad: una clase magistral de experiencia, paciencia y pasión por los cielos que nos cubren.

Y luego estaba Pete Smith, conocido como el encantador de pájaros.

Pete está sentado en un bosque lleno de flores silvestres moradas. Sostiene a su perro en brazos, con su segundo perro sentado a su lado. Sonríe directamente a la cámara.

Título de la imagen,Pete Smith ha sido descrito como una «leyenda local».

Mientras un herrerillo común se alimentaba de la palma de mi mano, me quedé sin palabras. En un mundo que se mueve rápido, Pete me recordó el poder de la quietud.

Roger Hordley me guió a través del bosque Macclesfield en Cheshire , ayudándome a capturar la imagen climática perfecta enmarcada por vistas impresionantes.

Más cerca de casa, al crecer en Stockport, me impresionó el verdadero espíritu de Brinnington y el corazón de Reddish Vale Country Park : una caminata de atención plena que se sintió como un regreso a casa.

Hubo té y pastel con el Instituto de Mujeres de Barnston (WI) mientras celebraban 100 años de amistad y comunidad.

Calma espiritual en el templo budista Kagyu Ling en Chorlton.

Inspiración de Ken Heathcote, quien demostró que la edad no es un obstáculo para hacer exactamente lo que amas.

Visité todos los Hale del noroeste de Inglaterra: todos acogedores, todos orgullosos, todos con un pub estupendo y gente amable. ¿Qué más se puede pedir?

Los recuerdos de la infancia volvieron a inundarme a bordo del tren de vapor del Dragon Miniature Railway en Marple.

Varios voluntarios posan para una foto junto a Kay. Algunos están sentados en uno de los vagones, mientras que otros están de pie detrás de ellos.

Título de la imagen,Todo fueron sonrisas durante una visita al Dragon Miniature Railway en Marple.

Una ola de calor hizo que Chipping in Bloom brillara, mientras Noah me hacía subir a la torre de la iglesia con lo que sospechosamente parecía un vestido de novia.

Askam-in-Furness revela su tranquilidad, aunque los lugareños preferirían que la admires en silencio, desde lejos.

En Heysham, la banda de rock Massive Wagons demostró cómo la paciencia y los mensajes honestos pueden conectar realmente con las generaciones más jóvenes.

Observé, con un café en la mano, cómo corredores experimentados subían y bajaban por las colinas de Cumbria.

Michael Lilley, de Preston, Lancashire, inspiró asombro con su determinación al correr 5 km (3,1 millas) todos los días en 2025 para apoyar a su padre y crear conciencia sobre el cáncer de próstata.

De izquierda a derecha: Pete Kelly, Lucas Hayhurst, Kay Crewdson y Tony Kornasiewicz, todos de pie, sonriendo, con un fondo de campos verdes y ondulados. Pete y Tony llevan camisa, chaleco y gorra. Lucas lleva una camisa blanca y Kay una chaqueta color crema.

Título de la imagen,De izquierda a derecha: Pete Kelly, Lucas Hayhurst, Kay Crewdson y Tony Kornasiewicz

Un vuelo corto me llevó a la Isla de Man, donde espectaculares paisajes se encontraron con uno de los museos en funcionamiento más increíbles que jamás haya visto.

De regreso al continente, el equipo de Tramtown en Blackpool, Lancashire, me llevó atrás en el tiempo, restaurando la historia un tranvía a la vez.

En Liverpool, encontré un grupo de mujeres angelicales llamadas Singing Mamas, que se apoyan mutuamente en la maternidad usando el poder de sus voces.

Sus armonías trajeron una alegría inesperada.

Y terminé donde la inspiración vive más fuerte: conociendo a una mujer extraordinaria en Lymm, Cheshire.

Charlotte Searle, una ex bailarina profesional cuya vida cambió por completo debido a un tumor cerebral.

Ella no dejará que eso la detenga. Un día, volverá a bailar.