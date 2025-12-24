Cuando Charlie tenía 21 años, intentó suicidarse tras quedarse sin hogar por tercera vez. Desde entonces, a sus 23 años, ha representado a Gran Bretaña en patinaje sobre hielo internacional, afirmando que este deporte le ha «cambiado la vida».

Charlie, originario de Brighton, se mudó con su abuela cuando tenía 13 años después de sentir presión para declararse gay, lo que creó una ruptura con su familia.

Después de que su abuela murió cuando él tenía 17 años, se quedó sin hogar por primera vez y dormía en los sofás de sus amigos.

Finalmente consiguió un alquiler privado, pero no pudo pagar el alquiler, lo que lo llevó a quedarse sin hogar nuevamente.

«Me costó mucho lidiar con la inestabilidad de vivir en un mismo lugar, especialmente después de tener mi propio lugar y vivir de forma independiente», dijo.

«Fue como dar un paso atrás y fue mucho más difícil de lo que esperaba volver a un estilo de vida que creía haber dejado atrás. Sentí que nunca iba a terminar».

En 2023, se mudó a Sheffield con su novio, pero se quedó sin hogar por tercera vez después de que la relación se rompiera.

Durante este período, intentó quitarse la vida.

Lo remitieron a Roundabout, una organización benéfica para jóvenes sin hogar de South Yorkshire, que le asignó un apartamento (en el que todavía vive) y le dio acceso a un servicio de asesoramiento.

«He prosperado como persona en Sheffield; en el sur soy solo una cáscara y no me siento una persona ni apreciado, pero aquí tengo mucho más por lo que vivir y me tratan con respeto», dijo.

Charlie sosteniendo una medalla de oro en una competición de patinaje sobre hielo.

Título de la imagen,Charlie dijo que su sueño era participar en los Juegos Olímpicos.

Dijo que se sintió «solo» después de mudarse al apartamento y decidió probar el patinaje sobre hielo para «hacer algunos amigos».

«Me volví adicto rápidamente y quería participar en competiciones», dijo.

Charlie representó a Gran Bretaña en la Copa de Hielo Celje en Eslovenia el mes pasado.

Ganó medallas de oro en las categorías de actuación artística y patinaje libre, y espera algún día llegar a los Juegos Olímpicos.

«Pero no se trata solo de patinar: me ha enseñado disciplina y respeto por mí mismo», dijo.

«Me ha ayudado a comprender mis sentimientos y cómo representarlos. Es muy difícil abrirme y hablar de cómo me siento, pero puedo expresar quién soy a través del patinaje».

Actualmente practica 20 horas cada semana mientras trabaja y estudia en el Doncaster College.

«Entreno principalmente en Ice Sheffield y es una locura pensar que he llegado tan lejos en dos años», dijo.

«No esperaba ninguna medalla, e incluso cuando escuché las puntuaciones que tuve que consultar en internet para asegurarme de que realmente había ganado, no pensé que lo haría tan bien».