A partir del próximo año habrá más estacionamiento gratuito disponible temporalmente en Camborne para apoyar a las empresas durante las obras en el centro de la ciudad.

Las obras forman parte de un programa Town Deal para mejorar la apariencia del centro de la ciudad.

La primera fase comenzó en noviembre en New Connexion Street y el trabajo en la segunda fase en Commercial Street y alrededor de la plaza de la ciudad comenzará en enero.

El líder del proyecto, Kieren Couch, dijo que esperaba que el estacionamiento gratuito «alentara a la gente a seguir visitando el centro de la ciudad durante este período».

Habrá una hora de estacionamiento gratuito disponible en los aparcamientos de Rosewarne en Camborne a partir del 5 de enero.

La oferta permanecerá vigente hasta la finalización prevista del proyecto en mayo.

El Sr. Couch afirmó: «Si bien trabajaremos estrechamente con nuestros socios para minimizar las interrupciones, reconocemos que las restricciones afectarán temporalmente a los negocios locales, los residentes y los visitantes de la ciudad».

Después de la hora gratuita se aplicarán cargos en ambos estacionamientos de Rosewarne.

Camborne Town Deal ha dicho que las obras requieren varios cierres de carreteras a corto plazo con rutas de desvío.

Durante las obras se mantendrá el acceso peatonal y se facilitará el acceso para las entregas lo más cerca posible de cada negocio.