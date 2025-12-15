Les pedimos su opinión después de que Hearts ampliara su ventaja en la cima de la tabla de la Premiership a seis puntos.

Aquí tienes una muestra de lo que tenías que decir:

Ian: El Hearts consiguió un resultado en condiciones terribles. Dos goles de calidad que merecieron la victoria. Empezamos a creer que podemos llegar hasta el final.

George: Todo jugador merece reconocimiento por su sólida actuación profesional en condiciones pésimas. Ganar partidos como este es lo que da recompensas al final de la temporada.

Derek: ¡Un gran resultado con mal tiempo! ¡Otro gol de Claudio Braga y un golazo de Stephen Kingsley! El Falkirk no es un tonto, y no dimos nada en ese partido, pero se siente que hubo más goles del Hearts. Admito que me preocupaba que volviéramos a caer en el último momento, como contra el Killie, pero aguantamos y conseguimos el resultado. Dejando a un lado la lluvia y el viento, aprovechamos las pocas ocasiones que tuvimos y derrotamos a otro club con muy poca aplomo. En otra noche más clara, habría sido una derrota aplastante, pero justo, Falkirk, nos hicieron trabajar para conseguir los puntos.

Jim: Excelente actuación de Hearts en condiciones climáticas atroces. Podría haber sido un fracaso total, pero el equipo se mantuvo firme.

Alan: Trabajo hecho. Partidos como este son los que pueden ser un fracaso, sobre todo después del resultado del Celtic. El Falkirk es un equipo bien organizado y es reconfortante ver al Hearts gestionar bien el partido. Debería haber anotado más, pero tiene tres puntos más en el bolsillo. Independientemente del mal momento actual del Rangers, siempre son una amenaza, así que necesitan mantener la presión con una victoria contundente en casa.

Jim: Una actuación brillante en condiciones pésimas contra un Falkirk muy bueno. Nuestros dos próximos partidos contra el Rangers y el Hibs definirán nuestra temporada. Cuatro o seis puntos en estos dos encuentros me convencerán de que somos serios aspirantes a la Premier League. Tenemos jugadores importantes que volverán y se unirán al equipo en enero, pero no podemos bajar el ritmo. Todos los clubes quieren nuestra victoria, las finales de copa de aquí a que acabe la temporada. ¿Hay mejor homenaje a la trayectoria de Ann Budge que un trofeo de la Premier League?