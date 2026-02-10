El día que llegó, en el fondo de un barco pesquero, junto con unos 80 viajeros mareados, fue contratado por una fábrica de mitones. Describió las largas jornadas laborales como «una época muy feliz, una época en la que supe que tenía futuro». Fue allí donde uno de sus compañeros le ayudó a aprender inglés. Años más tarde, concedería entrevistas e incluso testificaría ante el tribunal con un inglés fluido.