Bondi Beach está casi irreconocible. Sale el sol, pero no hay olas. La calle principal, habitualmente abarrotada, está en silencio.

Helicópteros sobrevuelan el lugar. Investigadores forenses —figuras azules brillantes en la distancia— inspeccionan la escena del crimen desde el domingo por la tarde, cuando dos hombres armados abrieron fuego en un evento conmemorativo de la festividad judía de Janucá, matando al menos a 15 personas e hiriendo a más de 40.

Sillas de playa, toallas arrugadas, fajos de ropa, un par de sandalias de niño yacen en una pila ordenada al borde de la arena: todas las cosas que la gente dejó atrás mientras huía de lo que la policía llama el ataque terrorista más letal de Australia.

Cerca de allí, un muro de ofrendas florales ha empezado a crecer sobre el sendero. Los lugareños, conmocionados, deambulan por allí. Se cubren los labios temblorosos con las manos. Las gafas de sol hacen todo lo posible por disimular la hinchazón de los ojos.

«He crecido con miedo toda mi vida», le cuenta Jess, de 22 años, a la BBC. Como judía, esto parecía inevitable, añade.

Ese es el sentimiento predominante hoy aquí: es impactante para un país tan «seguro» y, sin embargo, predecible para uno que ha estado lidiando con un creciente antisemitismo.

«Nuestra inocencia se acabó, ¿sabes?», dice Yvonne Harber, quien estuvo en Bondi el lunes para lamentar el horror del día anterior.

«Creo que cambiaremos para siempre, un poco como Port Arthur», añade, refiriéndose a la masacre de 1996 (la peor de Australia) que dio lugar a una reforma radical y pionera en materia de armas.

Preguntas y arrepentimientos

Muchos judíos australianos dicen que han estado temiendo un ataque como este.

Más de 24 horas después, la comunidad judía sigue localizando a los desaparecidos y contando a los muertos.

Entre ellos se encuentra un destacado rabino local, Eli Schlanger, que hace sólo un mes dio la bienvenida a su quinto hijo.

«La familia se desintegró. Se están desmoronando», declaró a la prensa su cuñado, el rabino Mendel Kastel, tras una noche de insomnio. «La esposa del rabino, su mejor amiga, ambas perdieron a sus maridos».

La víctima más joven es una niña de 10 años llamada Matilda, cuyo único delito fue ser judía, dice Alex Ryvchin, codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano, el principal organismo de la comunidad judía aquí.

«Un hombre que conocí bien, de unos 90 años, sobrevivió al Holocausto en la Unión Soviética, solo para ser asesinado junto a su esposa en un evento de Hanukkah en Bondi Beach».

El Sr. Ryvchin dice que se siente a la vez aturdido y angustiado. «Es nuestro peor temor, pero también es algo que estaba fuera de nuestro alcance».

Su organización ha estado advirtiendo sobre un aumento en los incidentes de antisemitismo registrados desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza. Sin embargo, según Ryvchin, las autoridades no hicieron caso a la alarma.

Conozco a esta gente. Se levantan cada mañana para intentar proteger a los australianos. Es lo único que quieren hacer. Pero fracasaron, y hoy lo sabrán mejor que nadie.

BBC/Isabelle Rodd Una pila de pertenencias en la playa de BondiBBC/Isabelle Rodd

La evidencia del caos de la noche permaneció en Bondi Beach el lunes.

Desde el momento en que se conoció la noticia de este ataque, líderes como el Primer Ministro Anthony Albanese, el Primer Ministro de Nueva Gales del Sur Chris Minns y el Comisionado de Policía del estado Mal Lanyon han respondido preguntas en este sentido: ¿por qué no se evitó esto?

Recientemente, en Australia se ha registrado una oleada de delitos relacionados con el antisemitismo. El año pasado, una sinagoga fue incendiada en Melbourne, la oficina de un diputado judío fue vandalizada y un coche fue incendiado en Sídney. En enero, una guardería en Sídney también fue incendiada y rociada con grafitis antijudíos.

Dos enfermeras australianas fueron suspendidas y acusadas este año tras la aparición de un vídeo que las mostraba amenazando con matar a pacientes israelíes y alardeando de negarse a atenderlos. En noviembre, también se produjo una protesta antijudía frente al parlamento de Nueva Gales del Sur (NSW), organizada por un grupo neonazi.

El lunes, mientras la gente comenzaba a reunirse tranquilamente en una ladera cubierta de hierba frente al emblemático Bondi Pavillion, reflexionando sobre el terror de la noche anterior, el Primer Ministro Albanese llegó para presentar sus respetos.

«Lo que vimos ayer fue un acto de pura maldad: un acto de terrorismo y un acto de antisemitismo», dijo más tarde el lunes, antes de enumerar una lista de cosas que, según él, su gobierno ha hecho para erradicarlo.

Esto incluye la creación de un grupo de trabajo de la policía federal para investigar incidentes antisemitas y una enmienda a las leyes sobre delitos de odio. Los símbolos de odio, como realizar el saludo nazi, y los delitos de terrorismo ahora se castigan con penas de prisión obligatorias. Nueva Gales del Sur creó su propio grupo de trabajo estatal debido a que muchos de los incidentes recientes ocurrieron en Sídney.