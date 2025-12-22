La primera edición de un nuevo evento de ciclismo todoterreno con gran participación en la Isla de Man tendrá lugar el 26 de julio, según han confirmado los organizadores

El evento reencarnado, que anteriormente se celebraba en carreteras públicas cerradas, verá a los ciclistas competir en dos clases: la carrera Gran Fondo Gravel y la carrera de bicicleta de montaña cross-country Gran Fondo.

Antes de los eventos principales, se han organizado dos carreras de calentamiento: una versión todoterreno no competitiva y un recorrido familiar en un circuito cerrado, para el 25 de julio.

Los organizadores dijeron que la nueva carrera todoterreno se había inspirado en el antiguo End2End Mountain Bike Challenge, que se había realizado a través de las plantaciones de la isla durante 19 años hasta 2019.

Aunque todavía no se han publicado todos los detalles del recorrido, los organizadores dijeron que comenzaría en el norte de la isla antes de «avanzar hacia el sur a través de una costa accidentada, páramos abiertos y senderos pintorescos», con el final en la costa sur.

Las carreras emblemáticas se correrán en una ruta de 62 millas (100 km) con 5249 pies (1600 m) de ganancia de elevación, agregaron.

Programa del evento

Sábado 25 de julio de 2026

11:00 BST – Minisculo Fondo

13:00 BST – Desafío Gran Fondo

Domingo 26 de julio de 2026

09:30 BST – Gran Fondo Gravel

09:30 BST – Gran Fondo XC MTB

El grupo de ciclistas que viene detrás se aleja por el camino de tierra.

Fuente de la imagen,GRAN FONDO ISLA DE MAN

Pie de foto,Los principales eventos del Gran Fondo Isla de Man tendrán lugar el 26 de julio.

El evento se llevó a cabo por última vez en su versión de carrera en ruta a principios de este año, atrayendo a más de 1.000 competidores.

El evento, que originalmente se celebró bajo el nombre de CycleFest en 2016, evolucionó hasta convertirse en la marca Gran Fondo Isla de Man, atrayendo a competidores de lugares como Australia y Sudáfrica, así como al poseedor del récord de victorias de etapa del Tour de Francia de todos los tiempos, Mark Cavendish .

Al animar a los competidores a inscribirse en el nuevo evento, los organizadores dijeron que prometía ser «una experiencia de conducción inolvidable en un entorno verdaderamente único».