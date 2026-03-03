La gente en Irán ha estado describiendo sus experiencias mientras Israel y Estados Unidos continúan bombardeando objetivos en todo el país.
Dijo que esto ocurrió después de una noche de fuertes bombardeos.
Conté 17 [explosiones] seguidas. La gente está expectante y preocupada por lo que sucederá después, más allá de los ataques. Su mayor preocupación es que Estados Unidos llegue a un acuerdo [con los líderes iraníes] y se retracte.
Anoche, había muchos simpatizantes del gobierno en las calles, pero vi en sus rostros que parecían enojados y furiosos. Las fuerzas de seguridad patrullan durante la noche para atemorizar a la gente. Las panaderías y las gasolineras están llenas.
Las calles no están concurridas y la gente está en sus casas, pero la situación actual de internet ha enfurecido a la gente. Esta es la tercera vez que el régimen corta internet este año.
Hossein añadió: «Creo que el CGRI [Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica] todavía tiene poder sobre el terreno, y esto es lo que hace que algunas personas tengan miedo.
«Creo que la muerte de Jamenei, y el hecho de que matara a muchas personas durante las recientes protestas, ha ampliado la brecha que ya existía entre los partidarios y los detractores del gobierno».
Amir, que vive en Teherán, dijo que la gente había estado almacenando suministros.
La gente ha comprado y almacenado alimentos tanto como ha podido. Todos estamos sentados en casa oyendo las explosiones cuando ocurren. Pero bueno, hemos quedado aislados.
«Hay muchos puestos de seguridad en la ciudad que detienen a personas que consideran sospechosas.
Al igual que en la guerra de 12 días [con Israel en junio pasado], estamos cansados. Muy cansados. La muerte de Jamenei no basta; todo el régimen debe irse.