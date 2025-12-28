La mayoría de los periódicos miran hacia la reunión de Donald Trump y Volodymyr Zelensky en Florida para discutir el último plan para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.
The Observer afirma que ambos líderes buscan un «propósito de Año Nuevo». El periódico también informa que Zelenski ha dicho sentirse «esperanzado». Sin embargo, el Sunday Mirror y el Sunday Express destacan los intensos ataques rusos contra Kiev en el período previo a estas conversaciones.
En su evaluación, el Sunday Times dice que «el proceso de paz puede tener pocas probabilidades de éxito» , pero añade que incluso sin un acuerdo «la guerra puede disminuir en ritmo e intensidad» a medida que se instala el agotamiento.
Según el Sunday Mirror, en Gran Bretaña existe el deseo de seguir el ejemplo de Australia e introducir una prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años. El periódico ha realizado una encuesta que revela que el 64 % de los encuestados apoya dicha medida. El gobierno ha declarado previamente que supervisará de cerca la implementación de esta política en Australia.
El Sunday Times destaca un nuevo fármaco para el asma grave que solo requiere dos dosis al año y que se pondrá a disposición de pacientes británicos de forma privada en unos meses. Los expertos afirman que el fármaco tiene el poder de «transformar vidas». Los tratamientos existentes deben administrarse cada dos, cuatro u ocho semanas. El periódico afirma que el depemokimab, desarrollado por el gigante farmacéutico GSK, también ha demostrado reducir en un 72 % el número de ataques de asma que requieren tratamiento hospitalario.
Los campeones de patinaje sobre hielo Jayne Torvill y Christopher Dean recibirán los títulos de dama y caballero en la Condecoración de Año Nuevo del Rey, informa The Sun el domingo. La pareja, que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984, se retiró de las actuaciones juntos a principios de este año.
Fotografías de la boda del nadador olímpico Adam Peaty y Holly Ramsay en la Abadía de Bath aparecen en la mayoría de los periódicos. El Sunday Telegraph afirma que la pareja se ha lanzado al vacío . El Sunday Express afirma que la ceremonia estuvo «nadando con estrellas» , incluyendo a Sir David Beckham.
Muchos periódicos reflexionan sobre las emotivas escenas vividas ayer en Anfield, donde los aficionados al fútbol rindieron homenaje al fallecido Diogo Jota. Era la primera vez que sus dos antiguos equipos, el Liverpool y el Wolves, se enfrentaban desde su fallecimiento en un accidente de tráfico en julio. Dos de sus hijos pequeños se unieron a las mascotas del partido en el campo antes de su encuentro de la Premier League. The Sun on Sunday señala que su viuda estaba observando desde la grada . «Nunca caminarán solos», afirma el Daily Star.