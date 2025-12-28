The Observer titula «Guerra y paz» en Ucrania, llenando su portada con una impactante imagen de una mujer cargando un árbol de Navidad y caminando entre los escombros de un edificio bombardeado. Un subtítulo informa a los lectores sobre la reunión prevista del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con Donald Trump el domingo en Florida para discutir un nuevo plan de paz de 20 puntos acordado por los enviados estadounidenses y ucranianos.

Más cerca de casa, Sir Keir Starmer dio la bienvenida al Reino Unido al escritor y activista prodemocracia británico-egipcio Alaa Abdel Fattah, según informa el Sunday Telegraph. El periódico afirma que el primer ministro está «encantado» de que Abdel Fattah se haya reunido con sus seres queridos tras años en prisión, incluso acusado de difundir noticias falsas. Sin embargo, el periódico señala que el conservador Robert Jenrick dijo que fue un error de juicio dar la bienvenida a «ese terrible extremista». Por otra parte, una foto de la boda del nadador olímpico Adam Peaty y Holly Ramsay ocupa un lugar destacado tras el enlace matrimonial en la Abadía de Bath.

«Abbey ever after» es la versión del Sunday Times sobre la boda de Peaty y Ramsay. Además, el periódico informa que el primer ministro nominó a un exasesor para el título nobiliario a pesar de saber que había hecho campaña por un concejal acusado de delitos sexuales contra menores. Matthew Doyle, director de comunicaciones de Downing Street, dejó su cargo en marzo.

Siguiendo con el primer ministro, la líder conservadora Kemi Badenoch advirtió que Sir Keir está «en apuros» y podría enfrentarse a un desafío de liderazgo si el Partido Laborista obtiene un mal resultado en las elecciones de mayo del próximo año, según el Sunday Express. Badenoch añadió que la canciller Rachel Reeves solo ha conservado su puesto porque, si es destituida, el primer ministro también «tendrá que irse», según el periódico.

En noticias sobre la realeza, el Mail on Sunday informa que el príncipe Guillermo se enfrenta a la reacción de sus vecinos por la instalación de una zona de seguridad perimetral alrededor de la nueva residencia de su familia en Windsor. El periódico informa que los vecinos se sienten «embustados» y se ven obligados a aceptar las medidas de seguridad, que incluyen vallas con cámaras de circuito cerrado de televisión y numerosas prohibiciones de paso. El periódico afirma que estas medidas han «abierto el Gran Parque de Windsor».

Una encuesta del Sunday Mirror revela que cerca del 64% de los británicos está a favor de una prohibición de las redes sociales, al estilo australiano, para los menores de 16 años. El periódico cita a la diputada laborista Joani Reid, quien también preside el Grupo de Seguridad Infantil en Internet, quien afirma que «el público lleva una gran ventaja en el debate político».

En un emotivo homenaje en el estadio Anfield del Liverpool, los hijos pequeños del fallecido futbolista Diogo Jota se unieron a los compañeros y familiares de su padre en el campo como mascotas antes del partido del sábado contra los Wolves. Fue el primer encuentro entre los dos antiguos equipos de Jota desde su fallecimiento. El titular «Nunca caminarán solos» hace referencia al famoso himno del club, que siempre suena antes del saque inicial.

Finalmente, The Sun anuncia con celeridad que las leyendas del patinaje sobre hielo Jayne Torvill y Christopher Dean recibirán los títulos de dama y caballero en los Honores de Año Nuevo del Rey, que se anunciarán oficialmente esta semana. La pareja ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984 y siguió deleitando a los aficionados tras su retiro como jueces, entrenadores y artistas del programa de ITV Dancing on Ice.

