Se han rendido homenajes a un hombre «profundamente querido» que murió cuatro días después de ser agredido en una calle de la ciudad

Colm Marcus Boston, de 37 años, de Heath en Cardiff, murió en el hospital el día de San Esteban tras el incidente en Pentyrch Street, Cathays, el lunes 22 de diciembre, dijo la Policía de Gales del Sur.

Su familia dijo que ellos y los amigos del Sr. Boston estaban «devastados» por la pérdida de «un padre, un hijo, un hermano, un primo y un amigo profundamente querido por muchos en Cardiff y más allá».

Un hombre de 51 años del área de Mynachdy, un hombre de 47 años de Adamsdown y un hombre de 60 años de Cathays arrestados en relación con el incidente fueron liberados bajo fianza, dijo la policía.

«Colm vivió una vida compleja, con sus altibajos, pero amaba profundamente a las personas a su alrededor y era muy importante para muchas de ellas», dijo la familia del Sr. Boston.

Dijeron que estaban «agradecidos por la compasión que nos mostraron durante este momento increíblemente difícil» y que estaban recibiendo el apoyo de un oficial de enlace familiar.

La familia del Sr. Boston dijo que quería «expresar nuestro más sincero agradecimiento a las enfermeras y los médicos del Hospital Universitario de Gales, quienes fueron absolutamente increíbles en su atención, profesionalismo y apoyo inquebrantable a Colm y nuestra familia».

Pie de foto, El incidente ocurrió en Pentyrch Street en Cathays, Cardiff.

Los agentes de la Policía de Gales del Sur fueron llamados a informar de un asalto en Pentyrch Street, en la zona de Cathays de Cardiff, aproximadamente a las 18:15 GMT del 22 de diciembre.