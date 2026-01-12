Un político de Guernsey ha propuesto hacer del crecimiento económico un «hilo conductor» de las prioridades del Estado durante los próximos cuatro años.

La diputada Haley Camp se dispone a presentar una enmienda para obligar a que el plan de trabajo del gobierno se centre en el desarrollo de la economía .

El plan de trabajo gubernamental propuesto por Política y Recursos (P&R) fue criticado por no incluir la creación de crecimiento económico como una «súper prioridad» .

El Ministro Principal, Lindsay de Sausmarez, dijo que todo el plan de trabajo del gobierno estaba centrado en el desarrollo de la economía.

Sin embargo, Camp dijo que propondría que el desarrollo de la economía fuera una prioridad en la agenda del estado hasta 2029.

«Mi trayectoria profesional me dicta que si algo no está escrito, simplemente no sucede, no existe», afirmó.

«Por lo tanto, lo que quiero hacer es transmitir la idea de que el crecimiento económico debe ser una consideración tan importante como otros factores y debe formar parte del plan de trabajo del gobierno como un hilo conductor».

Título de la imagen, La diputada Lindsay de Sausmarez tiene previsto presentar el plan de trabajo del gobierno para su debate a finales de este mes.

Las cinco «superprioridades» propuestas por P&R para este período político incluyen:

Decidir y ejecutar la reforma fiscal

Limpiar y comenzar el desarrollo del sitio en Leale’s Yard

Acordar y promover un sistema de salud y atención sostenible

Dar forma y fortalecer el enfoque en los primeros años y las familias

Determinar y diseñar la infraestructura de los puertos futuros

La presidenta de Desarrollo Económico (ED), Sasha Kazantseva-Miller, dijo a BBC Guernsey que P&R había «perdido una oportunidad» al no incluir el crecimiento económico en la lista.

Camp, quien también forma parte del comité de Desarrollo Económico, dijo que quiere hacer algo para garantizar que todos los comités estatales consideren el crecimiento económico en sus políticas.

«No es apropiado que sólo el Departamento de Educación considere la resiliencia económica, el crecimiento económico y la fortaleza económica», afirmó.

«Debería ser algo que esté presente en todos los comités y cuando se considera cualquier cosa, especialmente proyectos grandes, que requieren muchos recursos y costos.

Una de esas preguntas clave debería ser: ¿qué aporta esto a la economía? ¿La estamos ayudando a generar productividad? Me preocupa que simplemente no tengamos esa mentalidad.

El Comité de Desarrollo Económico se dispone a presentar una estrategia para el crecimiento de la economía de los estados durante este período político, mientras que el próximo mes se publicará un informe independiente sobre una nueva estrategia para la industria financiera .