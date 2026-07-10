Mientras la selección masculina de Inglaterra se prepara para su partido de cuartos de final del Mundial contra Noruega el sábado, una nueva campaña ha advertido que muchas niñas en Londres y otras ciudades tienen dificultades para encontrar oportunidades para jugar al fútbol, ​​a pesar del éxito de las Lionesses.

La exjugadora de las Lionesses, Jill Scott, visitó la escuela Holland Park en el oeste de Londres para destacar lo que los activistas describieron como una creciente crisis de financiación que afecta al fútbol femenino de base.

La iniciativa Kick On, respaldada por Starling Bank, tiene como objetivo animar a las empresas locales a patrocinar clubes de base y ayudar a brindar más oportunidades a las jóvenes jugadoras.

Esta campaña llega en un momento en que el fútbol femenino en Inglaterra está disfrutando de un éxito sin precedentes.

Las Leonas transformaron el panorama del fútbol femenino tras ganar la Eurocopa 2022, revalidar su título europeo en la Eurocopa 2025 y alcanzar su primera final de la Copa Mundial Femenina en 2023.

A pesar de que el equipo ha inspirado a una generación de jugadoras jóvenes, muchas chicas afirmaron que las oportunidades disponibles no han estado a la altura de la demanda.

Las jugadoras de la escuela Holland Park dijeron que no había suficientes oportunidades para las chicas.

En la escuela Holland Park, las chicas de entre 11 y 14 años dijeron que habían tenido dificultades para encontrar clubes, equipos y oportunidades fuera del horario escolar.