Mientras la selección masculina de Inglaterra se prepara para su partido de cuartos de final del Mundial contra Noruega el sábado, una nueva campaña ha advertido que muchas niñas en Londres y otras ciudades tienen dificultades para encontrar oportunidades para jugar al fútbol, a pesar del éxito de las Lionesses.
La exjugadora de las Lionesses, Jill Scott, visitó la escuela Holland Park en el oeste de Londres para destacar lo que los activistas describieron como una creciente crisis de financiación que afecta al fútbol femenino de base.
La iniciativa Kick On, respaldada por Starling Bank, tiene como objetivo animar a las empresas locales a patrocinar clubes de base y ayudar a brindar más oportunidades a las jóvenes jugadoras.
Esta campaña llega en un momento en que el fútbol femenino en Inglaterra está disfrutando de un éxito sin precedentes.
Las Leonas transformaron el panorama del fútbol femenino tras ganar la Eurocopa 2022, revalidar su título europeo en la Eurocopa 2025 y alcanzar su primera final de la Copa Mundial Femenina en 2023.
A pesar de que el equipo ha inspirado a una generación de jugadoras jóvenes, muchas chicas afirmaron que las oportunidades disponibles no han estado a la altura de la demanda.
En la escuela Holland Park, las chicas de entre 11 y 14 años dijeron que habían tenido dificultades para encontrar clubes, equipos y oportunidades fuera del horario escolar.
Sofía, de 13 años, dijo que había participado en varias pruebas de fútbol, pero que estaba esperando encontrar «el equipo adecuado».
«Me encantaría jugar al fútbol, pero a veces simplemente no se presentan las oportunidades adecuadas», declaró a la BBC de Londres.
Natalie, que también tiene 13 años, dijo que le había costado encontrar clubes que atendieran a las necesidades de las chicas.
«He estado buscando clubes, pero la mayoría son solo para chicos», dijo. «Es un poco frustrante porque no hay muchos clubes femeninos abiertos».
Emilia, de 14 años, dijo que algunas chicas no habían podido unirse a los clubes porque los equipos estaban completos o carecían de suficiente apoyo de entrenadores.
«Algunos de mis amigos han intentado entrar en equipos de fútbol, pero no lo han conseguido porque las plazas están ocupadas o no hay suficientes entrenadores para ayudar a la gente», dijo.
Otra alumna, Amelia, es capitana de un equipo de base. Afirmó que las chicas aún no reciben las mismas oportunidades que los chicos.
«Para los chicos es muy fácil que los descubran, tienen torneos y partidos, pero para las chicas no es tan fácil», dijo.
«Me entristece que algunas chicas que conozco sean mejores que los chicos. Se nota que a las chicas les encanta el fútbol. Quiero que demuestren su talento y demuestren de lo que son capaces.»
Las preocupaciones expresadas por los alumnos coincidían con las conclusiones de una nueva investigación encargada por Starling Bank.
El estudio reveló que el 97% de los entrenadores involucrados en el fútbol femenino creían que necesitaban más financiación, mientras que nueve de cada diez afirmaron que una mayor inversión les habría permitido brindar más oportunidades a las jugadoras.
También se constató que uno de cada cinco clubes de base se había visto obligado a rechazar jugadores por falta de recursos, mientras que el 76% de los jugadores afirmó que consideraría abandonar el fútbol si su club no conseguía más financiación en los próximos cinco años.
Scott, que formó parte del equipo de las Lionesses que levantó el trofeo del Campeonato Europeo en 2022, dijo que las consecuencias de la falta de financiación podrían ser devastadoras para las jugadoras jóvenes.
«No solo estás cerrando un club, estás truncando los sueños de todas estas chicas de convertirse en una Lioness o de jugar a un nivel superior», dijo. «Es un problema muy grave».
«Estamos intentando que más chicas se incorporen a este deporte, pero los clubes necesitan los recursos para proporcionar un espacio seguro, equipación y material deportivo.»
Scott afirmó que el fútbol base fue vital en su propia trayectoria dentro de este deporte.
«El fútbol base lo significa todo para mí», dijo.
«Todos los que están viendo ahora el Mundial masculino, todos los que vieron a las Lionesses ganar la Eurocopa, todos y cada uno de esos jugadores dependieron del fútbol base y de los voluntarios.»
«Sin mi club de base, nunca habría llegado a jugar para Inglaterra.»
Scott afirmó que la participación en el fútbol femenino había aumentado considerablemente tras el éxito de las Lionesses, pero advirtió que muchos clubes estaban teniendo dificultades para satisfacer la demanda.
En la escuela Holland Park, la profesora de educación física Megan Abbott dijo que los problemas que mencionaron las niñas reflejaban lo que ella veía todos los días.
«Hay bastantes chicas a las que les gustaría tener la oportunidad de jugar fuera del colegio y no encuentran el equipo adecuado», dijo.
«Tenemos aquí muchísimos futbolistas con talento.»
«Cuantas más jugadoras tengamos en el equipo, mayores serán nuestras posibilidades de formar a futuras Leonas.»
La campaña anima a las empresas a patrocinar equipos de base.
La cafetería de Scott en Manchester apoya a un equipo femenino esta temporada.
Según ella, muchos dueños de negocios asumían erróneamente que los costos de patrocinio estaban fuera de su alcance.
«Creo que la gente pensaba que patrocinar a un equipo local costaba unas 1.300 libras, pero en realidad son unas 850 libras», dijo.
«Sigue siendo mucho dinero para una pequeña empresa, pero si las empresas pueden ayudar, están devolviendo algo a la comunidad que aman.»
Los activistas afirmaron que para garantizar que la próxima generación pueda seguir los pasos de las Lionesses se necesita un mayor apoyo al fútbol base, donde comienza la trayectoria futbolística.