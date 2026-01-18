Los consejos parroquiales podrían desempeñar un papel más importante en la democracia local, dijo a BBC Politics East la improbable estrella de Internet de una reunión viral.

Jackie Weaver acumuló millones de visitas en línea en febrero de 2021 cuando «expulsó» a un presidente parroquial que desafió su autoridad en una reunión en línea de Zoom.

Habló con la BBC después de que un concejal parroquial de Norfolk dijera que probablemente «más servicios» llegarán al tercer nivel del gobierno local.

Weaver dijo que los consejos parroquiales deberían «absolutamente» desempeñar un papel más importante mientras el gobierno planea una reorganización con más alcaldes electos.

Título de la imagen, Jackie Weaver fue tendencia en las redes sociales después de que una reunión de Zoom del Consejo Parroquial de Handforth en Cheshire se convirtiera en caos.

Sin embargo, añadió que quizá no necesiten nuevos poderes ya que «tienen poderes de amplio alcance, pero no siempre los utilizan».

El gobierno ha dicho que valora a los consejos parroquiales y los alienta a trabajar con otros niveles de gobierno local.

Weaver, quien ahora es el director general de la Asociación de Consejos Locales de Cheshire, dijo: «Creo que tal vez haya trabajo por hacer para apoyar y ayudar a nuestros consejos a comprender qué poderes tienen.

«Y cómo podrían utilizarlos en el futuro en este nuevo mundo, donde estamos empezando a considerar seriamente una transferencia adecuada de competencias hasta el nivel de los consejos parroquiales».

Dijo que en el sector del consejo parroquial hay «lugar para todos».

Después de su momento de fama bajo los focos de atención de los medios, dijo que la gente todavía la reconoce.

«Sin duda, lo recuerdo con cariño. ¿Me reconocen? Sí, me reconocen en los sitios más raros, pero nunca me preguntan», dijo.

Fuente de la imagen,Paul Moseley/BBC Título de la imagen, Lacey Douglas, concejala del consejo parroquial de Hellesdon, dijo que había muchas «incógnitas» en la reestructuración de los consejos locales.

En las afueras de Norwich, el Consejo Parroquial de Hellesdon ha estado discutiendo cuánto quiere fijar para su parte del impuesto municipal de este año.

Lacey Douglas, concejal parroquial de Hellesdon, dijo: «Creo que se ofrecerán más servicios a nivel municipal y parroquial.

«Aún no sabemos cuáles serán. Los ayuntamientos y las parroquias no forman parte de esta reorganización, así que no sabemos cómo nos afectará… Hay muchas incógnitas, pero también muchas oportunidades», dijo.

«Si se están transfiriendo más responsabilidades a los consejos municipales y parroquiales, tenemos que analizar (y preguntarnos) si lo estamos haciendo con nuestros presupuestos actuales o si lo estamos haciendo con más dinero de los nuevos concejales reorganizados.

«Hay tantas incógnitas.»

Fuente de la imagen,Paul Moseley/BBC Título de la imagen, Jonathan Hall, secretario parroquial de Hellesdon, dijo que la reorganización hará que más consejos parroquiales adquieran mayores responsabilidades.

‘Más responsabilidades’

Jonathan Hall, secretario del consejo parroquial de Hellesdon, dijo sobre la reorganización del gobierno local: «Su ciudad y su consejo parroquial se convertirán en su consejo local.

«Con las autoridades unitarias, es posible que se sientan un poco más distantes en términos de cómo interactúan con su consejo local.

«También habrá más responsabilidades; quizá las autoridades unitarias no quieran asumirlas y los ayuntamientos y parroquias podrían llenar ese vacío».

Un portavoz del Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local dijo: «Valoramos el importante papel que desempeñan los consejos parroquiales al servir a sus comunidades.

«Alentamos a las autoridades locales y a los consejos parroquiales a trabajar juntos de manera eficaz para que los residentes locales se sientan representados y orgullosos de vivir en su vecindario».

¿Qué hacen los consejos parroquiales?

Los consejos parroquiales y municipales a veces han sido el blanco de bromas, apareciendo de manera destacada en la comedia El vicario de Dibley o tal vez sean conocidos por la disputa de Weaver que se volvió viral con millones de visitas.

En el este de Inglaterra hay unos 2.000 consejos parroquiales y municipales y en Norfolk hay unos 500.

Los miembros no reciben pago alguno, pero emplean a un secretario parroquial para dirigir el consejo.

Actualmente son el tercer nivel del gobierno local y, dependiendo de su tamaño, pueden ser responsables de servicios como eventos y festivales comunitarios, huertos, instalaciones deportivas y parques locales.

Jonathan Hall, secretario del Consejo Parroquial de Hellesdon, afirmó: «Es una tarea enorme. Tenemos 11.000 residentes y esa cifra va en aumento con los nuevos desarrollos urbanísticos».