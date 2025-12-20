El banco central de Japón ha elevado su principal tasa de interés al nivel más alto en 30 años mientras el país enfrenta una crisis por el costo de vida.

En una decisión ampliamente esperada, el consejo de política monetaria del Banco de Japón, encabezado por el gobernador Kazuo Ueda, aumentó su tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual a «alrededor del 0,75%» el viernes.

La medida llega en un momento en que el nuevo Primer Ministro, Sanae Takaichi, está interesado en que la inflación baje, pero también necesita que el costo del endeudamiento gubernamental sea barato.

Esto marca la primera vez que el Banco de Japón aumenta las tasas desde enero y el primer aumento desde que Takaichi y Ueda asumieron sus roles actuales.

Cuando un banco central aumenta las tasas de interés, tiende a tener el efecto de aumentar el valor de la moneda del país.

En el caso de Japón, tiene el potencial de aliviar la inflación ya que el bajo valor del yen frente a otras monedas importantes, como el dólar estadounidense y el euro, ha elevado el costo de las importaciones, lo que a su vez ha ayudado a impulsar la inflación.

Al mismo tiempo, las tasas de interés más altas aumentan los costos de endeudamiento gubernamental porque cuando las tasas suben, los gobiernos, como cualquier otra persona, tienen que pagar más para pedir dinero prestado.

El año pasado, Takaichi calificó la idea de un aumento de tasas como «estúpida», aunque no ha criticado públicamente las políticas de Ueda desde que asumió el cargo en octubre.

Aun así, Takaichi ha hecho de la lucha contra la inflación una prioridad, ya que el aumento de los costos ha erosionado el apoyo a su partido, el PLD.

El viernes, las cifras oficiales mostraron que la inflación en Japón, excluyendo alimentos y combustibles, aumentó un 3% en noviembre. Esta cifra se mantiene por encima del objetivo del banco del 2%.

Pero Shoki Omori, estratega jefe de Mizuho en Tokio, dijo a la BBC que el aumento de la tasa de interés hará poco para aliviar la inflación ya que ha sido descontada por los mercados de divisas y el yen sigue relativamente débil.

La mayoría de los economistas esperan que el Banco de Japón aumente su tasa de interés de referencia una vez más el próximo año hasta alcanzar el 1%.

Esto supone un cambio importante en el enfoque de los responsables políticos japoneses respecto de las tasas de interés.

«Lo que estamos viendo es un cambio histórico después de casi tres décadas de tasas bajas durante mucho tiempo en Japón», dijo Julia Lee de Pacific FTSE Russell, parte del London Stock Exchange Group.

Pero la postura de Takaichi sobre la política monetaria puede hacer que sea más difícil para el banco volver a subir las tasas, dijo Shigeto Nagai, director de economía de Japón en Oxford Economics.

«El Banco de Japón necesitará tiempo, probablemente alrededor de seis meses, para monitorear el impacto del aumento de tasas en la economía real antes de tomar su decisión final», dijo.

El último aumento de tasas del BOJ se produce mientras otros bancos centrales importantes de todo el mundo se mueven en la dirección opuesta: reduciendo el costo de los préstamos.

El jueves, el Banco de Inglaterra redujo su tasa de interés principal al 3,75% , el nivel más bajo desde febrero de 2023.

La semana pasada, la Reserva Federal de Estados Unidos bajó las tasas de interés por tercera vez este año, incluso cuando las divisiones internas crean incertidumbre sobre recortes adicionales en los próximos meses.

El banco central dijo que estaba reduciendo el objetivo para su tasa de préstamo clave en 0,25 puntos porcentuales, colocándola en un rango de 3,50% a 3,75%, su nivel más bajo en tres años.