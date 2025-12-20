Un juez federal anuló el viernes la condena de un hombre encarcelado por el asesinato de la leyenda del rap Jason William Mizell, Jam Master Jay de Run-DMC .

Karl “Little D” Jordan Jr., junto con Ronald Washington, fue condenado en febrero de 2024 por matar a Mizell en un estudio de grabación de la ciudad de Nueva York en 2002. Los fiscales en ese momento dijeron que Mizell fue asesinado en un acto de venganza por excluir a los hombres de un negocio de drogas.

Jordan, ahijado de Mizell, Washington y Jay Bryant fueron acusados ​​de asesinato por tráfico de drogas y homicidio con arma de fuego. Bryant se declaró inocente y será juzgado el próximo año.

Pero el viernes, el juez federal de distrito LaShann DeArcy Hall concedió la moción de absolución de Jordan y rechazó condicionalmente su moción de un nuevo juicio.

Ella argumentó que el gobierno no logró demostrar que Jordan estuviera motivado por el tráfico de drogas.

El juez también rechazó las mociones de Washington para una sentencia absolutoria y para un nuevo juicio el viernes, citando que la evidencia mostraba que «un jurado podría inferir razonablemente que Washington fue excluido de un acuerdo potencialmente lucrativo con Baltimore y trató de tomar represalias contra Mizell por su exclusión».

Los abogados de Jordan y Washington no respondieron de inmediato las solicitudes de comentarios el viernes.

Tráfico de drogas y asesinato en Baltimore

A medida que Run-DMC perdió protagonismo en la década de 1990 y la carrera de Mizell se tambaleaba, este comenzó a traficar cocaína, según declararon los fiscales en el juicio. Las pruebas presentadas durante el juicio demostraron que, en 2001 o 2002, Jordan comenzó a traficar cocaína para Mizell. Washington también lo había hecho, según los fiscales.

La presunta conspiración se centró en un acuerdo para distribuir cocaína en Baltimore.

Mizell dirigió el plan y se puso en contacto con un socio llamado Yakim, quien distribuía en Baltimore, según las autoridades. Sin embargo, Yakim se negó a colaborar con Washington.

Mizell fue asesinado a tiros dentro de su estudio de grabación en Queens el 30 de octubre de 2002, un asesinato que devastó a la comunidad del hip-hop y quedó sin resolver durante casi dos décadas.

Las pruebas presentadas en el juicio incluyeron el testimonio de testigos presenciales en la escena del crimen. Un testigo, Uriel «Tony» Rincón, conocía a Jordan y a Washington, y testificó que Jordan disparó el tiro mortal.

Otra testigo, Lydia High, declaró que vio a un hombre con un tatuaje en el cuello golpear a Mizell y luego escuchó disparos. Jordan tiene un tatuaje en el cuello. También declaró que Washington le ordenó tirarse al suelo a punta de pistola cuando intentó escapar.

Jordan, que tenía 18 años en el momento del ataque, había dicho anteriormente que estaba en la casa de su novia esa noche , y los testigos pueden corroborar esa afirmación, dijeron previamente sus abogados en documentos judiciales, según The Associated Press.

Hall escribió en su presentación de 29 páginas que Jordan era miembro de la conspiración de tráfico de drogas en el momento del asesinato de Mizell, según la evidencia del juicio, pero el gobierno no pudo demostrar que estuviera motivado por represalias para matarlo.

«El tribunal no está convencido»

Los fiscales habían argumentado que Jordan estaba motivado por las represalias porque no pudo lograr un acuerdo para distribuir cocaína en Baltimore y eliminar a Mizell como intermediario, o robarle cocaína a Mizell para venderla en Washington.

Hall escribió: “El tribunal no está convencido”.

“En este caso, simplemente no hay evidencia que sugiera que Jordan se sintió engañado por el fracaso del acuerdo de Baltimore, que estuvo decepcionado por las ganancias que recibió de la conspiración o que intentó robarle cocaína a Mizell, y mucho menos que estuviera motivado a matar a Mizell por estas razones”, escribió Hall.

«Aquí, tras revisar el expediente del juicio, el Tribunal concluye que las teorías del Gobierno sobre el motivo de Jordan para matar a Mizell, relacionado con las drogas, o el motivo relacionado con el delito de drogas para usar un arma de fuego, son inadmisiblemente especulativas y meras conjeturas», escribió el juez. «Jordan ha cumplido con la pesada carga que exige la Regla 29 para obtener una sentencia absolutoria en los cargos uno y dos».

La presentación señaló que Jordan sostiene que Bryant le disparó a Mizell.

Jordan citó el testimonio judicial del tío de Bryant, quien declaró que, en 2003 o 2004, y nuevamente en 2016, Bryant confesó haber asesinado a Mizell. Además, se encontró en la escena del crimen el sombrero de Bryant con su ADN, y el testimonio de un testigo ocular indicó que una persona que coincidía con la descripción de Bryant entró en el edificio poco antes y después del tiroteo.

El juicio de Bryant está programado para mayo de 2026.

Un portavoz de la fiscalía estadounidense para el Distrito Este de Nueva York dijo que la decisión del viernes sobre el caso de Jordan estaba siendo revisada.