Las acusaciones, que se conocieron por primera vez a principios de esta semana, están siendo investigadas por el poder judicial español.

Respondiendo en Instagram , Iglesias dijo: «Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Estas acusaciones son absolutamente falsas y me entristecen profundamente».

Las mujeres denuncian que la superestrella española de 82 años «normalizó el abuso» en un entorno coercitivo, amenazante y violento mientras trabajaban en sus propiedades en Bahamas y República Dominicana.

El cantante Julio Iglesias ha negado las acusaciones de agresión sexual realizadas por dos ex empleadas.

Las dos mujeres, una trabajadora doméstica y una fisioterapeuta, denunciaron haber sufrido abusos sexuales y de otro tipo mientras trabajaban en las propiedades de Iglesias.

Los informes dijeron que trabajaron en sus residencias del Caribe durante 10 meses en 2021, momento en el que supuestamente ocurrieron las agresiones sexuales.

El 5 de enero, las mujeres presentaron una denuncia por agresión sexual y trata de seres humanos ante la Audiencia Nacional, que investiga delitos presuntamente cometidos fuera de las fronteras de España.

Los grupos de defensa Women’s Link Worldwide y Amnistía Internacional dijeron que los actos alegados en la denuncia podrían considerarse «un delito de trata de personas con fines de trabajo forzado» y «delitos contra la libertad sexual».

Según los testimonios recogidos por ambos grupos, Iglesias sometía a las mujeres a «acoso sexual, revisaba periódicamente sus teléfonos móviles, les restringía la posibilidad de salir del domicilio donde trabajaban y les obligaba a trabajar hasta 16 horas diarias sin días de descanso».

Women’s Link describió a las denunciantes como mujeres jóvenes latinoamericanas «en situaciones de vulnerabilidad que dependían en gran medida de sus salarios debido a sus condiciones económicas y sociales».