La Academia de Televisión anunció el viernes 9 de enero los cambios en las reglas de la 78.ª edición de los Premios Primetime Emmy, varios de los cuales corresponden a categorías musicales. La academia también añadió una declaración sobre IA a su reglamento y adelantó su nuevo Premio Legado, que se entregará a series clásicas de televisión.

A continuación se muestra un resumen de los cambios clave más relevantes para la comunidad musical.

Composición musical destacada para documental, no ficción o telerrealidad (banda sonora dramática original)

Cambio de reglas: La categoría anteriormente conocida como Composición musical sobresaliente para una serie documental o especial (banda sonora dramática original) ahora permitirá la elegibilidad para programas de reality que contengan una banda sonora dramática original.

Ganador de 2025: Chef’s Table : «José Andrés» – Duncan Thum y David Bertok (Netflix)

Excelente tema musical principal

Cambios en las reglas: Se amplió la elegibilidad para incluir temas principales al final. Tanto el tema principal (que aparece al principio del programa) como el tema principal al final (que aparece después del acto final, antes de los créditos finales/crowl) son elegibles.

El tema principal del programa debe aparecer en el 50% o más de los episodios elegibles presentados para la competencia Emmy 2026. El tema principal del programa se define además como una huella musical y una tarjeta de presentación identificable y única para un programa.

Ganador de 2025: The White Lotus – Cristóbal Tapia de Veer (HBO)

Película sobresaliente

Cambio de regla: el nombre de la categoría de Película de televisión destacada se ha cambiado a Película destacada para reflejar con mayor precisión el panorama cambiante del contenido cinematográfico creado para transmisión o streaming.

Ganador de 2025: Rebel Ridge (Netflix)

Declaración de IA

Se ha añadido la siguiente declaración al Reglamento de la Academia: «La Academia de Televisión se reserva el derecho de consultar sobre el uso de IA en las propuestas. Nuestro reconocimiento se centra en la narrativa humana, independientemente de las herramientas utilizadas para darle vida».

Premio Legado

La academia anunció la creación del Premio Legado, que reconoce un programa que ha tenido un impacto profundo y duradero en el público y ha mantenido su relevancia para la sociedad, la cultura y la industria. Los candidatos serán seleccionados anualmente por el Comité de Premios de los Gobernadores (que pasará a llamarse Comité de Premios Especiales) y presentados a la Junta de Gobernadores para su votación.

Los criterios para el Premio Legado incluyen:

Un mínimo de 60 episodios emitidos a lo largo de un mínimo de cinco temporadas.

Relevancia, influencia o inspiración continua o sostenida para un género de televisión, para una audiencia existente o nueva y/o para la sociedad y la cultura.

Se da preferencia a los programas que celebran un aniversario en el año del premio. Los programas que ya recibieron el Premio de los Gobernadores no son elegibles. Estos son: Masterpiece Theatre (1991), American Idol (2016) y Star Trek (2018). Además, ningún programa podrá recibir el Premio de los Gobernadores en el futuro.

El premio Legacy se otorgará al creador(es) y hasta cuatro productores ejecutivos/showrunners principales cuyo período en la producción contribuyó significativamente a su longevidad y éxito (según lo determine la Academia de Televisión) y al socio principal de la cadena/estudio que transmita el programa.

Al igual que el Premio de los Gobernadores, los ganadores recibirán una estatuilla Emmy. El premio puede entregarse durante las ceremonias de los Emmy de Artes Creativas, la ceremonia televisada de los Emmy o la ceremonia del Salón de la Fama.