Una organización benéfica que apoya a personas de la comunidad LGBTQ+ organizará una comida el día de Navidad para brindarles a los miembros un espacio seguro para celebrar.

Jay Virgo, de la Q Alliance en Milton Keynes, dijo que las personas queer tenían «un riesgo ligeramente mayor de ser excluidas de sus familias» en esta época del año y un «mayor riesgo de aislamiento social y suicidio».

Añadió que algunos de los miembros de la organización benéfica «no habrían tenido la mañana de Navidad más agradable» porque habían sido «equivocadamente tratados con el género, con nombres muertos o injustamente asignados por sus familiares y amigos».

Este año, la organización benéfica esperaba que entre 20 y 30 personas asistieran a su comida del día de Navidad en Milton Keynes, después de que el año pasado participaran 18 personas.

Fuente de la imagen,Amy Holmes/BBC Título de la imagen, Jay Virgo, de Q Alliance, dijo que la comunidad LGBTQ+ necesitaba un entorno seguro donde sintieran que pertenecían.

Según el censo de 2021 , de una población de casi 300.000 habitantes en Milton Keynes, el 2,82% de las personas se identificaron como lesbianas, gays o bisexuales u otros y el 0,62% tenía una identidad de género diferente de su sexo registrado al nacer.

El Sr. Virgo dijo que este sería el segundo año que la organización benéfica organiza una comida para personas «en un entorno seguro donde las personas sienten que pueden pertenecer y sentirse apreciadas y conectadas con los demás».

«En una situación ideal, organizaciones como la nuestra no tendrían que existir», dijo.

«Sería maravilloso saber que cada persona es amada y apreciada en el día de Navidad… pero ese no fue el caso», agregó.

Fuente de la imagen,Amy Holmes/BBC Título de la imagen, La familia de Kye Tilley apoyó su transición, pero él aún disfrutó de ser parte de la comunidad queer durante la Navidad.

Uno de los que se une a la organización benéfica para la comida es Kye Tilley, quien ha sido parte de la Q Alliance durante varios años.

Dijo que estaba deseando «reírse un poco, jugar algunos juegos de mesa y ponerse al día con gente que no había visto en mucho tiempo».

Describió el año 2025 como un «momento muy difícil para la comunidad queer» y dijo que la Navidad sería dura para él personalmente porque su abuela había muerto en 2024 y la temporada festiva había sido «muy tranquila» desde que ella falleció.

Dijo que cuando salió del armario como trans masculino, tuvo «suerte» de haber tenido una «familia que lo apoyó mucho».

Sin embargo, dijo que ser parte de la Alianza Q le hizo darse cuenta de que había «muchas personas transgénero en Milton Keynes».

Consideró que algunos se están escondiendo «debido a lo que está sucediendo» a nivel nacional y que algunos «no tienen ese apoyo y no se sienten seguros».

En abril, el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó que la definición legal de mujer se basa en el sexo biológico. Las personas transgénero aún gozan de protección legal contra la discriminación, añadió el tribunal.

El señor Tilley consideró que para algunos «el hecho de que podamos celebrar la Navidad a nuestra manera y no tener que preocuparnos por pagar la comida si no podemos permitírnosla» también era algo positivo.