A las personas que desean compartir opiniones más completas sobre el embalse propuesto se les ha dado más tiempo para comentar después de un problema técnico.

El embalse estratégico del sudeste de Thames Water, cerca de Abingdon en Oxfordshire, se llenaría en invierno con agua del río Támesis y abastecería a 15 millones de personas.

La empresa de agua dijo que un problema técnico con su formulario en línea había impedido que algunas personas enviaran una respuesta larga, por lo que ahora aceptaría correos electrónicos hasta el 23 de enero.

La consulta pública reglamentaria sobre el embalse (de aproximadamente el mismo tamaño que el aeropuerto de Gatwick y con un coste de hasta 7.500 millones de libras) se desarrolló del 28 de octubre al 13 de enero.

Las empresas de agua dijeron que el embalse abastecerá a hogares y empresas locales en todo Londres y el sureste, incluidos los clientes de Affinity Water y Southern Water.

Fuente de la imagen,Agua del Támesis Título de la imagen, El embalse propuesto por Thames Water abastecería a 15 millones de personas en el sureste de Inglaterra.

Dijo que se llenaría desde el río Támesis durante el invierno, cuando había «suficiente cantidad disponible».

El agua también se liberaría desde el embalse de nuevo al río para ser reabsorbida río abajo cuando los niveles del río bajen o la demanda de agua aumente.

Los clientes de Thames Water, Affinity Water y Southern Water pagarían el nuevo depósito a través de sus facturas.

Thames Water afirmó que desempeñaría un papel fundamental a la hora de abordar la escasez de agua prevista.

La compañía de agua espera solicitar el consentimiento de planificación al gobierno en otoño de 2026.