Taylor Sheridan , el creador de Yellowstone y Landman , criado en Fort Worth , ha creado programas que han sido un gran éxito de público. Sin embargo, no han tenido tanto éxito a la hora de conseguir premios. Billy Bob Thornton , el protagonista de Landman , tiene una corazonada sobre el porqué.
«Creo que mucho de esto es político. De verdad», declaró a Variety este mes. «Creo que algunos asumen que Taylor es de derechas o algo así, y en realidad no lo es».
Landman , dijo Thornton, se centra en el negocio petrolero, pero Sheridan «simplemente te muestra cómo es. No dice ‘¡Aplausos para el petróleo!’. Se trata solo de las personas que trabajan en este negocio o que se ven afectadas por él, las personas en la periferia y dentro de las familias que lo componen».
Thornton fue nominado al Globo de Oro 2025 como mejor actor en una serie dramática de televisión por su actuación en la primera temporada de Landman . Su segunda temporada, que finalizó a principios de este mes , quedó fuera de los Globos de este año.
“Si te entregas por completo a algo que te apasiona, estás satisfecho con tu trabajo y funciona, ahí está el premio”, dijo Thornton. “Lo veo así. Ya estoy demasiado viejo para preocuparme por esas cosas. Ya he recibido suficientes premios. Estoy bien”.
Landman ha filmado muchas de sus escenas en el área de Dallas-Fort Worth y ha sido renovada para una tercera temporada en Paramount+ .