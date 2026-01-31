El negocio de la música es a partes iguales negocio y música. The Black Crowes llegaron en 1990 con música que arrasó. Les tomó varias décadas consolidarse en el negocio.

En 2026, la improbable resurrección de los Crowes continúa. La famosa y volátil banda de rock and roll liderada por hermanos ha anunciado una gira «Southern Hospitality Tour», co-encabezada por los rockeros sureños contemporáneos Whiskey Myers.

La gira incluye dos conciertos en Alabama: el 24 de mayo en el Anfiteatro Coca-Cola de Birmingham y el 27 de mayo en el Anfiteatro The Wharf de Orange Beach . Las entradas salen a la venta al público general a las 10:00 h del 6 de febrero a través de Ticketmaster y las taquillas de los respectivos recintos. También hay preventa. La banda de Oklahoma, Southall, será el telonero.

A principios de los años 90, los Crowes eran estrellas del mainstream, con éxitos que sonaban clásicos como “Jealous Again”, “Remedy” y “Twice As Hard”, la alegre balada “She Talks To Angles” y una versión editada por Aerosmith del clásico de R&B de Otis Redding “Hard To Handle”.

El atractivo de la banda, fundada en Atlanta, se centraba en los hermanos: el cantante Chris Robinson y el guitarrista Rich Robinson. La química musical entre los Robinson, al estilo Mick y Keef, era electrizante.

Pero la volátil relación personal de los hermanos, los frecuentes cambios de alineación y una tendencia a arrebatar la derrota de las fauces de la victoria a lo largo de su carrera hicieron que los Crowes no estuvieran a la altura de su promesa inicial.

Pero desde que los Robinson se reunieron (con otra nueva formación) para una gira bien recibida en 2021 , los hermanos finalmente salieron de su propio camino.

Su álbum de regreso de 2024, «Happiness Bastards», fue aclamado por la crítica. Chris Robinson también mantuvo a la banda en el candelero con sus colaboraciones con dos guitarristas legendarios: Slash de Guns N’ Roses y Joe Perry de Aerosmith .

Más recientemente, Black Crowes lanzó dos sencillos crudos y excelentes, «Profane Prophecy» y «Pharmacy Chronicles», como adelanto del décimo álbum de estudio de la banda, «A Pound of Feathers», que saldrá el 13 de marzo. Un video musical deliciosamente subversivo para «Profane Prophecy» con tintes glam-rock ya está en YouTube.

En 2019, el baterista de los Black Crowes de la época clásica, Steve Gorman, publicó unas memorias reveladoras . Además de narrar con destreza la trayectoria de la banda y lo que los hizo grandes, contenía abundantes anécdotas poco favorecedoras sobre Chris y Rich.

En retrospectiva, el fascinante tomo parece haber galvanizado a los Robinson. Y los ha hecho querer demostrarle a Gorman que se equivocaba. Antes de que Chris y Rich se reunieran, los hermanos no se habían hablado en unos siete años.

Ni Gorman ni otros miembros sobrevivientes de la formación cumbre de los Crowes, como el guitarrista principal Marc Ford y el bajista Johnny Colt, han sido parte del reinicio de los Crowes.

Gorman ha avanzado con éxito musicalmente. Su supergrupo Howl Owl Howl, con Darius Rucker, cantante de Hootie & the Blowfish, y Mike Mills , bajista de REM , lanzará su álbum debut este año, tras una racha de conciertos de éxito en 2025.

Los tres primeros álbumes de los Crowes son imprescindibles del blues-rock: el enérgico debut de 1990, «Shake Your Money Maker», la obra maestra de 1992 que encabezó las listas, «Southern Harmony», y el psicodélico y cósmico «Amorica» ​​de 1994. Este último presentó una portada controvertida, sacada de una revista Hustler de los años 70.

Décadas antes de que la marihuana se popularizara, el cantante Chris Robinson era el defensor más visible de la marihuana en el rock. También se peleó en la prensa con bandas de los 90 como Pearl Jam y Smashing Pumpkins.

Aun así, en nuestra entrevista de 2021, el guitarrista Rich Robinson, quien tenía solo 19 años cuando grabó «Money Maker», dijo que para él todo se reduce a la melodía. «La canción es el regalo, ¿entiendes? Puedes tener al mejor cantante, al mejor guitarrista, lo mejor en todo, pero si tienes canciones malas, a nadie le importa».

Los hermanos Robinson comenzaron su banda a mediados de los 80 bajo el nombre de Mr. Crowes’ Garden, con un sonido estridente más parecido a «Radio Free Europe» de REM que a «Brown Sugar» de los Rolling Stones. Alrededor de la época en que se lanzó «Shake Your Money Maker», los Crowes todavía tocaban en pequeños clubes de rock en el sureste, incluidos The Nick en Birmingham , The Varsity en Tuscaloosa y Tip Top Café en Huntsville .

Chuck Leavell, teclista de los Rolling Stones y Allman Brothers , oriundo de Tuscaloosa, contribuyó con el piano y el órgano en «Shake Your Money Maker». Décadas más tarde, Rich Robinson tocó una guitarra acústica con los Crowes, fabricada por el luthier de Huntsville, Danny Davis .

Los Black Crowes se han presentado en Alabama en numerosas ocasiones a lo largo de los años, incluyendo un concierto en el UAB Arena en 1991 como teloneros del cantante de Led Zeppelin, Robert Plant . Las actuaciones de los Crowes en el Auditorio Boutwell durante las giras «Southern Harmony» y «Amorica» ​​también son históricas.

Posteriormente, la banda realizó una gira y grabó un álbum en vivo con el guitarrista de Zep, Jimmy Page .

En una entrevista de 2018, Chris Robinson me dijo : «Cuando Jimmy agarra la guitarra, es eléctrica, ¿sabes? Tiene vida. Es apasionado cuando toca. Yo también quiero ser apasionado con ese tipo de música».

El año pasado, la reunión de Oasis, las estrellas del britpop de los 90 lideradas por otro dúo explosivo de hermanos cantantes y guitarristas, Liam y Noel Gallagher, fue la gira de rock más comentada desde la unión de tres de Guns N’ Roses en 2016: Slash, el cantante Axl Rose y el bajista Duff McKagan.

Pero los Black Crowes eran Oasis antes de Oasis. Aparte de los hermanos en guerra (y arrogantes), ambas bandas tienen la misma cantidad de álbumes clásicos y cifras muy similares de ventas y éxitos en Estados Unidos.

Pero como los Gallagher son tan completamente británicos, resultan caricaturescos y, por lo tanto, más divertidos y agradables, mientras que los Robinson suelen resultar molestos para los no fanáticos.

Black Crowes y Oasis incluso salieron de gira juntos en 2001, en la gira perfectamente titulada «Tour of Brotherly Love». A pesar de la experiencia de los Gallagher como hermanos díscolos, las peleas de los Robinson durante la gira sorprendieron a Liam y Noel. Como Rich le contó a Howard Stern en 2019 : «Los asustamos. Dijeron: ‘¡Guau! ¡Eso fue intenso incluso para nosotros!'».