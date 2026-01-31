Rosanne Cash, la hija de la leyenda de la música country Johnny Cash, recurrió a las redes sociales el jueves con un mensaje mordaz sobre ICE y el Departamento de Seguridad Nacional.

Cash publicó un video en Instagram desde el aeropuerto de Nashville.

“Vine aquí hace varios días y me quedé con mi hija y pasó la tormenta”, dijo.

Luego dijo que se quedaron sin electricidad y que sabía que varias personas en el área de Nashville murieron después de la tormenta invernal.

“Un desastre total”, dijo. “Solo quiero señalar que el Departamento de Seguridad Nacional es responsable de la ayuda en caso de desastre. No he visto ni leído que estén cerca de aquí”.

Y ahí fue cuando ella realmente se interesó en ellos.

“Demasiado ocupada disparando a ciudadanos o deportando a niños de 5 años”, dijo. “Es indescriptible, y es señal de un país que se está desmoronando. Y sé que no he dicho mucho últimamente, porque no he sabido qué decir. Este no es el país donde nací”.

«Nunca pensé que vería esto», añadió. «Desfinanciar a ICE. No solo desfinanciarlos, sino procesarlos».

Añadió un título al lado del vídeo.

“ICE y ICE”, escribió. “Si aún apoyas a esta administración, hay una manera de dejar de seguirme. Por favor, haz uso de tu derecho divino de hacerlo. Y si crees que debería callarme y cantar porque no soy relevante, citaré a Tom Morello: No renuncié a mis derechos bajo la Primera Enmienda cuando tomé mi guitarra”.

Los fans en sus comentarios parecieron apoyar el mensaje.

“Es atroz e imperdonable lo que le están haciendo a nuestro país”, escribió una persona. “Gracias por denunciarlo, Rosanne. Que tengas un buen viaje”.

“Gracias por hablar”, respondió otra persona. “¡Vivo en Minneapolis y significa mucho para mí! Y mi sobrina está en Nashville sin calefacción. Y sí, ¡el Departamento de Seguridad Nacional no está ayudando a nadie ni a nada!”