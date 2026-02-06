La búsqueda de una medalla de oro que se le ha escapado al equipo masculino de hockey de Estados Unidos desde el “Milagro sobre hielo” en 1980 parece estar encaminada.

El regreso de los jugadores de la NHL después de su ausencia de los últimos dos Juegos de Invierno debería proporcionar un impulso significativo, pero la inclusión de un jugador en particular cumple un requisito único.

Brock Nelson, el pívot de 34 años de Colorado Avalanche y debutante olímpico, es originario de Warroad, Minnesota. Es el octavo jugador de hockey olímpico originario de este pequeño pueblo junto al lago, a pocos kilómetros de la frontera con Canadá, que ha proporcionado jugadores a los dos equipos masculinos que ganaron el oro.

El abuelo de Nelson, Bill Christian, y su tío abuelo, Roger Christian, fueron delanteros de primera línea del equipo de 1960 que venció a la Unión Soviética y Canadá para alzarse con el título en Squaw Valley, California. El tío de Nelson, Dave Christian, lideró al famoso equipo de 1980 en asistencias camino a la inesperada victoria en semifinales sobre la Unión Soviética y la medalla de oro sobre Finlandia en Lake Placid, Nueva York.

“Es difícil explicar Warroad, simplemente el ambiente que se respira allí. Uno crece jugando al hockey. El hockey es una forma de vida”, recordó Nelson antes de un partido reciente de los Avalanche. “Al recordar mis primeros momentos del juego, es simplemente crecer con los mismos chicos y jugar al aire libre en el río, en casa de un amigo o de mis abuelos”.

Juegos Olímpicos de Hockey Heritage de Hockeytown © John Rooney

Vivir en un clima invernal riguroso con menos de 2000 habitantes es una tendencia natural a que los jóvenes se decanten por el hielo. Está por toda la ciudad, por supuesto.

Desde la desembocadura del Lago de los Bosques, el río Warroad serpentea por el centro de la ciudad, a pocas cuadras de la sede de Marvin Windows and Doors, la empresa empleadora tan representativa de la ciudad como el hockey. Una red de voluntarios acondiciona el río regularmente para patinar durante kilómetros. Si las condiciones exteriores son desfavorables, es probable que alguien tenga la llave de una de las dos pistas cubiertas.

“Hace bastante frío allá arriba, así que no hay mucha actividad. Me siento como si fuera caza, pesca o hockey. Uno se involucra desde pequeño y tiene esa camaradería con el grupo, las familias”, dijo Nelson. “Tiene un lugar especial en mi corazón. Siento que el hockey es la vida allá arriba, y todos participan de alguna manera”.

Otro de los tíos abuelos de Nelson, Gord Christian, jugó en el equipo olímpico en 1956. Bill Christian y Roger Christian también estuvieron en el equipo de 1964. Después de eso, fundaron el negocio de fabricación de palos de hockey Christian Brothers, una línea de equipos que dio trabajo a docenas de aspirantes a jugadores en la zona durante cinco décadas hasta que finalmente fue adquirida por una empresa canadiense.

“De niños, todos trabajábamos para el abuelo de Brock”, dijo David Marvin, quien también tuvo a Bill Christian como entrenador de nivel bantam en secundaria y ahora es el entrenador de hockey femenino de la preparatoria Warroad. “Eran nuestros vecinos y amigos. No necesitábamos ídolos de la NHL ni personas a quienes admirar. Los teníamos aquí, y los seguimos teniendo, y creo que eso es lo que distingue a Warroad”.

Juegos Olímpicos de Hockey Heritage de Hockeytown © Bruce Bisping

La sobrina de Marvin, Gigi Marvin, ganó una medalla de oro con la selección femenina de Estados Unidos en 2018 y participó en tres Juegos Olímpicos. Recientemente se retiró de la Liga Profesional de Hockey Femenino.

Su compañero de secundaria, TJ Oshie, tuvo una carrera de 16 años en la NHL, pero probablemente fue más conocido por sus cuatro goles en la tanda de penales en seis intentos para vencer a la anfitriona Rusia en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014. El equipo estadounidense quedó en cuarto lugar ese año, lo que lo convirtió en el único nativo de Warroad que no se llevó una medalla de los Juegos Olímpicos. Gord Christian (1956) y Henry Boucha (1972) trajeron la plata a la ciudad.

Hay una razón por la que Warroad se autodenomina Hockeytown USA , a pesar de que el título se originó en Detroit .

Incluyendo las plantillas actuales, Minnesota ha proporcionado a los equipos olímpicos masculinos 130 jugadores diferentes para tener en cuenta las múltiples selecciones desde la primera participación de Estados Unidos en los Juegos de Invierno de 1920, según un análisis de Associated Press de las listas históricas del Equipo de EE. UU . La competición femenina comenzó en 1998, y Minnesota ha producido 15 jugadoras para ese programa.

Juegos Olímpicos de Hockey Heritage de Hockeytown © Chris Polydoroff

Para un lugar con una población tan pequeña, Warroad sin duda ha supuesto un impulso enorme. El pueblo vecino, Roseau, tampoco puede olvidarse. Incluyendo a Neal Broten, del equipo de 1980, Roseau ha dotado a los equipos masculinos con siete atletas olímpicos. Eso significa que 15 jugadores provienen de un radio de 40 kilómetros de una región a unas seis horas en coche del área metropolitana de Minneapolis-St. Paul.

Juegos Olímpicos de Hockey Heritage de Hockeytown © Glen Stubbe

Al estar tan cerca de Canadá, los habitantes de Warroad tienen muchos amigos al otro lado de la frontera. Cuando se celebran los Juegos Olímpicos o cualquier competición internacional, las bromas y las provocaciones se intensifican entre los aficionados de los dos equipos rivales. Independientemente del interés, una zona con tantos aficionados a las pistas de hielo hace que ver el hockey olímpico sea una cita obligada.

Uno de los entrenadores asistentes de David Marvin es Blayke Nelson, hermano menor de Brock Nelson. Lleva meses analizando detenidamente los calendarios, con el equipo femenino de Warroad aspirando al torneo estatal el mismo fin de semana que los partidos por las medallas masculinas en Milán.

«¿No sería genial si Brock ganara una medalla de oro por la mañana y nosotros un campeonato estatal por la tarde? ¡Qué sueño con eso!», dijo David Marvin. «Qué historia tan maravillosa para Brock. Representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos ha sido su meta desde hace mucho tiempo. Va a ser muy especial para su familia. A veces me maravillo con la genética.»