La menguante membresía del Partido Laborista del Reino Unido puede estar más a favor de mantener a Keir Starmer como primer ministro de lo que se cree ampliamente, según miembros del partido, un factor que podría socavar a los rivales que buscan derrocarlo este año.

La impopularidad del primer ministro entre el votante promedio es bien conocida. Lo que es más turbio es la opinión de los pocos miembros laboristas que podrían ser llamados a elegir a un sucesor en caso de elecciones para el liderazgo.

Incluso su número se ha mantenido en secreto, lo que indica, para muchos observadores, que está disminuyendo. Atrás quedaron los días en que, bajo el liderazgo de Jeremy Corbyn, el Partido Laborista se jactaba de ser el partido político más grande de Europa Occidental, dejando pasar la oportunidad de publicar un desglose completo de cuántos miembros votaron en la última gran participación de su electorado.

Es probable que la drástica disminución por debajo de los 250.000 que informó The Times el mes pasado (desde los 333.000 de la última vez que se publicaron cifras oficiales) sea correcta, según personas familiarizadas con el asunto. Un portavoz del Partido Laborista declinó hacer comentarios.

La gran franja que se ha marchado insatisfecha con algún traspié significa que quienes permanecen prefieren el statu quo. Esto da esperanza a los aliados del primer ministro, mientras observan cómo sus rivales se acercan.

La posición de Starmer está en duda tras 18 meses en el poder, que lo han dejado con índices de aprobación históricamente bajos para un primer ministro británico. Un alto cargo del partido describió las opiniones de la base restante como la gran incógnita que ha estado ausente de las especulaciones sobre el futuro del primer ministro.

Se suele asumir que los miembros del Partido Laborista apoyarían al candidato más izquierdista en una carrera por el liderazgo, por delante del primer ministro. Justo esta semana, los analistas de Eurasia Group asignaron un 65% de probabilidad a que Starmer perdiera su puesto si era impugnado.

El Partido Laborista se sitúa por detrás de los conservadores por primera vez desde las elecciones | Intención de voto en las encuestas nacionales, media móvil de 14 días © We Think (Omnisis), Survation, Techne UK, Opinium, Deltapoll, More in Common, YouGov, Ipsos

Sin embargo, varios análisis privados realizados por figuras del Partido Laborista indican que es más probable que la cohorte apoye a Starmer en comparación con su composición anterior, dijeron a Bloomberg parlamentarios y funcionarios laboristas, hablando bajo condición de anonimato para discutir un trabajo que no se ha hecho público.

Esto se debe a que los más insatisfechos con el desempeño de Starmer se han marchado. Las reglas del partido estipulan que los miembros deben haber cotizado durante seis meses para votar en las elecciones, lo que excluye a quienes se inscriben tarde.

Los restantes han mostrado sistemáticamente en las encuestas su crítica a cualquiera que parezca conspirar contra el líder, según fuentes familiarizadas con la investigación. El miembro laborista promedio probablemente pertenecía a la llamada izquierda moderada del partido, pero sobre todo quería que los parlamentarios demostraran lealtad y unidad, según una de las fuentes.

Eso ha llevado a algunos parlamentarios a concluir que, en el caso de un desafío al liderazgo que muchos esperan tan pronto como este año, era probable que Starmer se presentara y creyera tener posibilidades de ganar.

Los miembros del partido dijeron que sólo hay dos puntos de datos públicos recientes sobre las opiniones de los miembros actuales, y ambos apuntan a un panorama matizado.

El primero es el resultado de las elecciones a vicelíder del Partido Laborista de octubre del año pasado, en las que Lucy Powell, la candidata de la izquierda moderada, venció a Bridget Phillipson, considerada la opción preferida de Starmer, por solo un margen de ocho puntos.

Esto fue más estrecho de lo que muchos esperaban e implicaba que, si bien existía cierto descontento en el partido con el desempeño de Starmer, la base no se había rebelado tanto como predijeron muchas encuestas basadas en suposiciones obsoletas. Si los miembros hubieran querido claramente un nuevo líder, Powell habría ganado por una mayoría mucho mayor, según una fuente del Partido Laborista.

El segundo dato es una encuesta reciente de YouGov entre la militancia laborista. Esta no solo ha revelado que desean que Starmer lidere el partido en las próximas elecciones, sino que su ponderación también sugiere que los miembros restantes tienden a ser más pro-Starmer que la cohorte que lo eligió como líder del partido en 2020, lo que parece confirmar un cambio a su favor.

Fuentes del Partido Laborista que hablaron con Bloomberg destacaron la falta de confianza de los parlamentarios en los datos disponibles. Durante algún tiempo, no se ha realizado un trabajo exhaustivo para determinar claramente las opiniones de los miembros, afirmó uno de ellos.

Otro diputado, que no está alineado con ningún bando, dijo que pensaban que el resultado de una contienda por el liderazgo era impredecible debido a una serie de factores, desde el momento y las circunstancias hasta la naturaleza de las revelaciones de los medios sobre otros candidatos.

Queda por ver si se materializará algún desafío. Bloomberg informó el fin de semana pasado que la atención en el partido se centraba en si el secretario de Salud, Wes Streeting, tomaría medidas contra Starmer a principios del nuevo año. En apariciones en los medios esta semana, Streeting afirmó que no quería complicarle la vida al primer ministro, pero no descartó una candidatura para su cargo.

Algunos en el gobierno creen que si Starmer supera enero sin oposición, podría estar a salvo hasta las elecciones locales de mayo, consideradas un punto álgido del descontento. Si bien ha buscado centrarse en asuntos internos como el coste de la vida, un inicio de año frenético también lo ha visto lidiar con las negociaciones sobre la guerra de Rusia en Ucrania, las amenazas del presidente Donald Trump a Groenlandia y el apoyo militar del Reino Unido a una operación estadounidense para incautar un petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte.

Es probable que los asuntos internacionales ocupen más espacio durante el resto del mes, con la posibilidad de un viaje de líderes europeos a Washington para discutir las garantías de seguridad en Ucrania con Trump, así como la decisión sobre su asistencia a Davos. A finales de mes, Starmer tiene previsto viajar a China.

Sus posibles sucesores podrían seguir rondando mientras él está fuera del país.