Un conductor de 22 años falleció cuando su coche sufrió aquaplaning al pasar por agua de lluvia en la calzada, y se salió de la carretera, según informó el forense.

Cody Stock falleció en el incidente ocurrido el 5 de diciembre en la calzada en dirección oeste de la A45, entre Ditchford Lane, Rushden y Turnells Mill Lane, Wellingborough.

Hassan Shah, juez forense adjunto de Northamptonshire, declaró que se pondría en contacto con la Dirección Nacional de Carreteras para solicitar un informe sobre el estado de la vía y determinar qué medidas preventivas podrían implementarse para evitar más muertes.

Sus padres, Hayley y Adam, acogieron con satisfacción las conclusiones de Shah y coincidieron en que podrían «ayudar a reducir el riesgo de futuras colisiones».

Uno de sus mejores amigos, que viajaba como pasajero en el coche, sufrió heridas graves, según informó la policía de Northamptonshire.

‘Una perspectiva única de la vida’

Tras la investigación, los padres de Stock dijeron: «Como familia, nos sentimos devastados de que otro joven sufriera heridas graves en la colisión, y nuestros pensamientos y oraciones siguen estando con él y su familia en lo que sigue siendo un momento particularmente difícil para ellos.»

«Aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que se detuvieron en el lugar de los hechos e intentaron ayudar a ambos jóvenes, así como a quienes colaboraron con la investigación policial.»