Un conductor de 22 años falleció cuando su coche sufrió aquaplaning al pasar por agua de lluvia en la calzada, y se salió de la carretera, según informó el forense.
Cody Stock falleció en el incidente ocurrido el 5 de diciembre en la calzada en dirección oeste de la A45, entre Ditchford Lane, Rushden y Turnells Mill Lane, Wellingborough.
Hassan Shah, juez forense adjunto de Northamptonshire, declaró que se pondría en contacto con la Dirección Nacional de Carreteras para solicitar un informe sobre el estado de la vía y determinar qué medidas preventivas podrían implementarse para evitar más muertes.
Sus padres, Hayley y Adam, acogieron con satisfacción las conclusiones de Shah y coincidieron en que podrían «ayudar a reducir el riesgo de futuras colisiones».
Uno de sus mejores amigos, que viajaba como pasajero en el coche, sufrió heridas graves, según informó la policía de Northamptonshire.
‘Una perspectiva única de la vida’
Tras la investigación, los padres de Stock dijeron: «Como familia, nos sentimos devastados de que otro joven sufriera heridas graves en la colisión, y nuestros pensamientos y oraciones siguen estando con él y su familia en lo que sigue siendo un momento particularmente difícil para ellos.»
«Aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que se detuvieron en el lugar de los hechos e intentaron ayudar a ambos jóvenes, así como a quienes colaboraron con la investigación policial.»
También agradecieron a la policía, incluidos sus oficiales de enlace con las familias, el Servicio de Ambulancias de East Midlands y los bomberos.
«Siempre estuvimos muy orgullosos de su capacidad para superar la adversidad y brillar, muchas veces contra todo pronóstico.»
«Era una persona genuinamente cariñosa que siempre se aseguraba de que todos los demás fueran felices y supieran que importaban y eran importantes.»
Dijeron que sería recordado por su «bondad y compasión» y que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás.
«Era una persona increíble, amable, divertida e inspiradora.»
Tenía la capacidad de animar a los demás cuando era necesario y siempre lograba sacarles una sonrisa. Vivía para su familia y amigos, quienes lo querían muchísimo.
«Cody era un héroe para su hermano pequeño, muy querido por sus hermanas y un gran amigo para muchísimas personas.»
«Era un tipo descarado con un sentido del humor irónico y una visión de la vida muy particular», añadieron.
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