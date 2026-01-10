Probablemente sea positivo que Associated British Foods aún no se haya dividido, liberando al dinámico y supuestamente fiable Primark de los negocios más volátiles de alimentos e ingredientes. De forma independiente, Primark probablemente habría sufrido una caída en el precio de sus acciones mayor que la caída del 14% que sufrió el conglomerado, aún fusionado, tras la advertencia de beneficios del jueves .

El problema en Primark es que, de repente, se ha vuelto difícil saber qué esperar. Hace un año, las tiendas de Europa continental parecían tener un buen rendimiento, mientras que las del Reino Unido se encontraban en una fase de debilidad. Ahora, el mercado británico ha recuperado la buena forma, recuperando cuota de mercado, mientras que las tiendas continentales han sufrido una fuerte caída. En el periodo de máxima actividad de 16 semanas, las ventas comparables en las primeras aumentaron un 1,7%, mientras que en las segundas (es decir, en Europa, excluyendo el Reino Unido e Irlanda) bajaron un 5,7%, un descenso considerable.

AB Foods está llena de explicaciones de cómo ha logrado mejorar el rendimiento en el Reino Unido: señala un marketing más agudo, especialmente en líneas críticas bajo la iniciativa «Major Finds»; y la introducción de clic y recolección en una cadena que es famosa por no hacer entregas a domicilio.

La pregunta abierta, sin embargo, es si las mismas soluciones de autoayuda funcionarán tan rápidamente en el continente. Hay razones para pensar que no. Para empezar, el grupo aún no cuenta con la infraestructura necesaria para introducir el click and collect allí, aunque planea hacerlo a medio plazo. Además, como señala el analista de Panmure Liberum, los niveles de penetración son menores en muchos mercados europeos: «El empeoramiento de las tendencias comparables en Europa genera dudas sobre si esto refleja simplemente el débil entorno de consumo o si la propuesta está perdiendo fuerza».

Todo es un poco misterioso. El panorama del consumo en muchos grandes países europeos es claramente más débil que en el Reino Unido. Muchos minoristas opinan lo mismo: Francia, Alemania e Italia parecen haber sido especialmente débiles para Primark. Pero también cabe preguntarse si el interés en torno a la marca ha disminuido o si la competencia de canales online como Shein, Temu y Zalando finalmente está surtiendo efecto.

Los analistas creen que Primark debería seguir obteniendo 1.000 millones de libras de beneficios operativos este año, e incluso la previsión a la baja de AB Food para los márgenes de beneficios operativos, considerando las rebajas adicionales derivadas de la menor facturación continental, es del 10 %. Por lo tanto, no se debe exagerar la magnitud del problema. Esto está lejos de ser una crisis. A largo plazo, Primark debería tener aún amplio margen de expansión.

Pero la diferencia con las expectativas previas también importa. Solo han pasado dos meses desde que AB Foods confiaba en que produciría crecimiento en las ganancias del grupo y las ganancias por acción en el año fiscal que termina en septiembre. Ahora espera una caída. Los analistas interpretan esto como la diferencia entre subir un 4%-5% y bajar en un grado similar. Es un ajuste considerable. El ánimo no se vio ayudado por las operaciones «mixtas» en el frente alimentario, ni por la investigación regulatoria sobre la propuesta de compra de Hovis , ni por la descripción del entorno minorista estadounidense como «volátil». Pero las noticias continentales sobre Primark fueron claramente el principal elemento que movió el mercado: la maquinaria minorista, que una vez ronroneó, ha desarrollado un balbuceo.

En teoría, esto no debería afectar la reflexión sobre la separación corporativa. AB Foods siempre ha mantenido la vista puesta en el futuro y, en cualquier caso, la familia multimillonaria Weston, accionista mayoritaria, mantendría la misma posición en ambas empresas si se produjera una escisión. En la práctica, quizá sea mejor evitar distracciones durante uno o dos años. Las escisiones funcionan mejor cuando existe un valor evidente que liberar.