La NASA lanzará el sábado un cohete de 322 pies de altura hacia la plataforma de lanzamiento, un paso clave mientras la agencia se prepara para una misión largamente esperada para enviar cuatro astronautas alrededor de la Luna.

El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial, coronado por la cápsula Orión, que transportará a los astronautas, está listo para realizar un lento viaje de 6.5 kilómetros desde el cavernoso Edificio de Ensamblaje de Vehículos de la NASA, donde se ensamblaron los diversos componentes del cohete, hasta la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy de Florida, a partir de las 7:00 a. m., hora del este. La NASA transmitirá el evento, conocido como «despliegue», en vivo en su canal de YouTube.

El evento dará inicio a una serie de pruebas y ensayos generales que, de tener éxito, permitirán a la agencia iniciar los preparativos finales para su primer vuelo tripulado a la Luna en más de 50 años. La misión, conocida como Artemis II, podría despegar entre el 6 y el 11 de febrero, aunque también hay ventanas de lanzamiento disponibles en marzo y abril.

El lanzamiento es un paso clave para que los administradores de la misión evalúen la salud y la seguridad del cohete antes de que los líderes de la NASA finalmente establezcan una fecha de lanzamiento oficial.

“Éstos son los días que esperamos”, dijo el viernes John Honeycutt, presidente del equipo de gestión de la misión Artemis II, en una conferencia de prensa.

El plan de la misión Artemis II requiere que cuatro miembros de la tripulación (los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el astronauta canadiense Jeremy Hansen) pasen 10 días en el espacio, viajando primero alrededor de la Tierra y luego entrando en órbita alrededor de la Luna.

El lanzamiento del sábado podría durar hasta 12 horas. Una enorme plataforma móvil, conocida como transportador de orugas, transportará el cohete Artemis II, de 5 millones de kilos, hasta la histórica plataforma de lanzamiento 39B de la NASA, que también se utilizó durante los programas Apolo y del transbordador espacial.

El transportador apilado avanzará lentamente, a un ritmo lento de aproximadamente 1 milla por hora, según la NASA.

Una vez que el cohete llegue a la plataforma de lanzamiento, las tripulaciones comenzarán los preparativos para el próximo ensayo general del día del lanzamiento, conocido como «ensayo general húmedo». Durante este evento, la NASA carga combustible en el cohete y repasa todos los procedimientos estándar que se llevarían a cabo el día del despegue, hasta el segundo T-29 de la cuenta regresiva, según el director de lanzamiento de Artemis, Charlie Blackwell-Thompson.

“El día del lanzamiento será bastante similar a la noche anterior”, dijo. “Habrá dos grandes diferencias: una es que enviaremos a la tripulación a la plataforma, y ​​la otra es que no nos detendremos a los 29 segundos”.

El ensayo general húmedo permitirá a los administradores de la misión evaluar cómo funcionan juntos los sistemas del cohete en entornos del mundo real y dará a los ingenieros la oportunidad de verificar si hay fugas de combustible u otros problemas técnicos.

Si surge algún problema, el cohete deberá ser devuelto al Edificio de Ensamblaje de Vehículos para realizar trabajos adicionales. Si todo marcha bien, la NASA podría anunciar pronto su fecha de lanzamiento prevista.

El vuelo de Artemis II será la prueba más rigurosa hasta el momento para el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial y la nave espacial Orión: será la primera vez que el sistema transportará una tripulación.

Mientras vuelan dentro de la cápsula Orión, se espera que los astronautas realicen pruebas de las capacidades de acoplamiento de la nave espacial y de los sistemas de soporte vital mientras están en órbita alrededor de la Tierra y la Luna.

Una misión exitosa preparará el escenario para el vuelo Artemis III, programado para algún momento en 2027, que llevará a los astronautas cerca del polo sur de la luna.

Regresar a la Luna ha sido una prioridad para el presidente Donald Trump, sobre todo ante la intensificación de la nueva carrera espacial entre Estados Unidos y China. Las autoridades chinas han declarado su intención de alunizar a sus propios astronautas para 2030.