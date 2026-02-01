Simon Rattle regresa a la Orquesta de Filadelfia después de una década. Joe Hisaishi, compositor de El viaje de Chihiro, presenta nuevas obras . Y una importante pieza orquestal de Leonard Bernstein tiene su estreno mundial, por así decirlo.

La 127ª temporada de la Orquesta de Filadelfia será una mezcla de repertorio estándar, partituras nuevas, música de películas, conciertos familiares y artistas invitados nuevos y conocidos.

Emanuel Ax ha sido nombrado «artista distinguido» de la temporada, según anunció la orquesta en su anuncio de artistas y repertorio para la temporada 2026-27, presentado el jueves. El apreciado pianista ofrece recitales y conciertos para celebrar su más de medio siglo de trayectoria con la orquesta.

Varias piezas grandes y ambiciosas anclan la temporada en Marian Anderson Hall.

Los filadelfianos interpretarán su primer Oratorio de Navidad completo de Bach . Tras el Tristán e Isolda de la temporada pasada , la orquesta interpreta por primera vez el Lohengrin de Wagner. La Sinfonía n.º 9 de Beethoven está en el programa, al igual que cuatro sinfonías de Mahler: las n.º 1, n.º 3, n.º 5 y n.º 7 .

Simon Rattle dirige la Orquesta Sinfónica de la Radio Bávara en el Verizon Hall del Kimmel Center en Filadelfia el 1 de mayo de 2024. © Heather Khalifa/The Philadelphia Inquirer/TNS

Lohengrin , al igual que Tristán , estará dirigido por el director musical y artístico Yannick Nézet-Séguin.

«Siempre logra atraer a la gente conocida por estos papeles», comentó Jeremy Rothman, director de programación de la Orquesta de Filadelfia y Ensemble Arts, sobre el elenco de cantantes. El tenor Stanislas de Barbeyrac interpreta a Lohengrin, y la soprano Elza van den Heever a Elsa.

«Es el tipo de cosas que realmente sólo la Orquesta de Filadelfia puede hacer: atraer este talento con Yannick dirigiendo con una orquesta de este nivel», dijo Rothman.

Nézet-Séguin dirigirá 12 semanas de programas en 2026-27 (más conciertos especiales), con apariciones en el podio de Esa-Pekka Salonen , Anthony Parnther, Dima Slobodeniouk (su debut aquí), Jane Glover, Fabio Luisi y otros.

Marin Alsop , director invitado principal de la orquesta, dirige tres semanas de programas más conciertos especiales.

Los solistas invitados incluyen a los pianistas Yunchan Lim y Seong-Jin Cho en Rachmaninoff, Nikolaj Szeps-Znaider como violinista y director, la violinista Arabella Steinbacher en Beethoven, Yefim Bronfman en Schnitke y Liszt, Daniil Trifonov interpretando Prokofiev y Yuja Wang en Beethoven.

La serie de recitales Spotlight continúa con artistas como Yo-Yo Ma, Yuja Wang e Itzhak Perlman.

Entre los estrenos, o primeras interpretaciones de la Orquesta de Filadelfia, se encuentran obras de Reena Esmail, Julia Wolfe, Unsuk Chin, Anna Meredith, Erkki-Sven Tüür, Gabriela Ortiz y Caroline Shaw.

La música de cine vuelve a estar presente a lo largo de la temporada, con presentaciones en vivo de orquesta a pantalla de Star Wars: Una Nueva Esperanza y Harry Potter y el Prisionero de Azkaban . Los conciertos de cine suelen agotar las entradas para la orquesta, pero también son un atractivo para nuevos públicos que posteriormente compran entradas para los conciertos regulares de la orquesta, afirmó Ryan Fleur , presidente y director ejecutivo de la Orquesta de Filadelfia y Ensemble Arts.

Si las estadísticas pasadas sirven de referencia, la orquesta venderá 6.000 entradas para el programa de Star Wars de la próxima temporada . Aproximadamente 4.000 de esos oyentes serán personas que no habían comprado una entrada para la orquesta anteriormente. De ellos, el 20% volverá para un concierto de orquesta en el próximo año y medio.

«Son datos bastante consistentes los que hemos visto en los últimos años», dijo Fleur.

“Gateway” es la palabra que utiliza la orquesta para describir conciertos como los que incluyen películas o los conciertos más cortos e informales de Orchestra After 5, que también continúan la próxima temporada.

“Son programas a los que se puede acceder desde una primera cita”, afirmó Fleur.

El precio promedio de las entradas para toda la temporada la próxima aumentará alrededor de un 2,5% debido a una mayor participación de programas premium o especiales, dijo un portavoz.

Otra presencia cinematográfica el próximo año es Joe Hisaishi, compositor residente de la orquesta , conocido por su trabajo en las películas de animación de Hayao Miyazaki ( Mi vecino Totoro, El castillo en el cielo ). Orbis, de Hisaishi, es la primera obra que se escuchará la próxima temporada, como prefacio a la Sinfonía n.º 9 de Beethoven en la noche del estreno, el 24 de septiembre. En primavera, Hisaishi dirigirá el estreno mundial de su propio Concierto para piano, con Alice Sara Ott como solista en un programa que incluye su Concierto para orquesta .

Los conciertos de Rattle, en enero de 2027, incluyen temas familiares: la obra emblemática, propulsiva y emotiva de John Adams de 1985, Harmonielehre ; La Mer de Debussy ; y la Suite No. 2 de Daphnis y Chloé de Ravel .

¿Por qué estas piezas en particular?

“No lo discutimos a fondo”, dijo Rothman. “Cuando Simon quiere traer un programa aquí, confiamos en él con lo que sabe que funcionará muy bien con este conjunto”.

Más novedoso tanto para los artistas como para el público es el programa de Marin Alsop, que incluye el estreno mundial de The Party , una colaboración entre el compositor Austin Fisher y el artista conceptual Alex Da Corte. El elenco artístico incluye la orquesta, un elenco de cantantes y esculturas de tamaño natural inspiradas en la artista Marisol Escobar de los años 60 en una película stop-motion.

Rothman llama a la obra, que fue encargada por la orquesta, «una forma realmente novedosa de presentar la ópera, donde tienes a los cantantes y a la orquesta en vivo en el escenario, pero toda la acción tiene lugar en la pantalla».

La fiesta está en un programa con Pacific 231 , la clásica representación de Arthur Honegger de 1923 de un tren que acelera y luego se detiene; y la Sinfonía n.º 101 de Haydn, “El reloj ” .

«Es una forma de explorar la representación del tiempo», dijo Rothman sobre las tres piezas.

Rothman fue responsable de la creación de una de las creaciones más intrigantes de la temporada: una “nueva” obra de Leonard Bernstein.

“Estaba pensando en cómo Mass contiene algunas de sus piezas más hermosas”, dijo Rothman, “pero el alcance de esa obra implica que rara vez se escucha música en vivo debido a las fuerzas que se requieren para montarla”.

Concibió una suite sinfónica compuesta por material de Mass , la pieza musical-teatral encargada por Jacqueline Kennedy que se estrenó en 1971 en la inauguración del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

“Así que contacté a los niños”, dijo Rothman, refiriéndose a los tres hijos de Bernstein, “y les pregunté: ‘¿Qué les parece esta idea?’. Y me respondieron de inmediato: ‘¡Dios mío, nos encanta! ¡Hagámoslo!’”.

Garth Edwin Sunderland, compositor y vicepresidente de proyectos creativos en la Oficina Leonard Bernstein, fue contratado para crear Symphonic Rituals from Mass , que contiene alrededor de 40 minutos de música: una obra “nueva” extraída de la partitura original, colorida y maravillosa de Bernstein.

“Sigue rindiendo homenaje a la naturaleza sagrada y al ritual de la pieza, pero incorporando todo ese fantástico material musical a la orquesta, así que no habrá vocalistas ni coros”, dijo Rothman. “Habrá un toque de banda de rock, porque eso es esencial para la esencia de la pieza”.

Nézet-Séguin fue, sin duda, la elección perfecta para dirigir. Ha sido un defensor entusiasta de la música de Bernstein y participó en la película de Bradley Cooper sobre Bernstein, Maestro .

“Le escribí a Yannick”, dijo Rothman, “y le dije: ‘Yannick, ¿te gustaría hacer el estreno mundial de una obra de Leonard Bernstein?’. Y me respondió: ‘¿ Qué? ¿De qué estás hablando?’”.