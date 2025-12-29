La ortografía del nombre de un pueblo de tres formas diferentes en las señales de tráfico es una «peculiaridad inofensiva», según el secretario de su parroquia.

El pequeño pueblo en el norte de Bedfordshire está señalizado como Yelden, Yielden y Yieldon.

David Brough, secretario y funcionario del Consejo Parroquial de Melchbourne y Yelden, dijo que todas las grafías habían existido durante siglos.

«Es una peculiaridad inofensiva que añade un poco de carácter al lugar», dijo.

Fuente de la imagen,Alex Pope/BBC Título de la imagen, En la A6 por Sharnbrook, el pueblo se escribe Yielden…..

Fuente de la imagen,Alex Pope/BBC Título de la imagen, … pero a pocos metros, también en la A6, se escribe Yieldon

En el vecino Northamptonshire, las grafías de Yielden y Yelden aparecen en dos carteles separados por unos cuantos metros.

El señor Brough dijo: «El nombre aparece como Yelden o Yielden, dependiendo de dónde busques.

«Ambas grafías existen desde hace siglos, por lo que son parte de la historia del pueblo».

Según los Archivos de Bedfordshire, alojados por el Ayuntamiento de Bedford, el río que atraviesa el pueblo solía llamarse Ivel, y el nombre significaba «valle de Ivel».

Sin embargo, hoy en día el río se conoce como Til.

Decía: «Incluso hoy en día a veces se utiliza la ortografía alternativa de Yielden».

Enumeró sus variaciones a lo largo de los años:

Giveldene: 1086-1273

Giveldon: 1220-1246

Gyueldon: 1220-1247

Gieuleden: 1227

Chivelden: 1242

Gyuelden: 1247-1346

Gyueldene: 1247-1346

Yueldene: 1315

Yevelden: 1316-1660

Yeveldene: 1316-1660

Yelden: 1392 hasta la fecha

Yealdon: c. 1600

Evelden: 1603

Yeavelden: 1660

Producción: 1675

Año: 1765

Historic England lo escribe Yielden porque era el lugar donde solía estar el «Castillo de Yielden», ahora sitio de un monumento designado.

«El monumento está situado en el valle del río Til, en el lado oriental del pueblo de Yielden, e incluye los restos de un montículo de castillo medieval con patios al norte y al oeste, y una serie de recintos con terraplenes y fosos dispuestos a lo largo de su lado oriental», dijo.

Fuente de la imagen,Alex Pope/BBC Título de la imagen, Una señal de tráfico en Rushden, Northamptonshire, lo muestra como Yelden

Un portavoz del Ayuntamiento de Bedford dijo que estaban al tanto de las diferentes grafías y hace algunos años pidió una aclaración al consejo parroquial, que afirmó que no tenía preferencia.

«Las señales de tráfico locales en Bedford Borough usan la ortografía ‘Yelden’, las carreteras de Northamptonshire usan tanto ‘Yelden’ como ‘Yielden’ y la ortografía de Highways England en la carretera A era ‘Yieldon'», dijo.

«Donde se reemplacen los carteles, utilizaremos ‘Yelden’ como la ortografía para este pueblo».