Un hombre que «atacaba activamente» a niños en las redes sociales y plataformas de juegos ha sido acusado de cientos de delitos relacionados con el abuso infantil contra 459 víctimas en Australia y otros 15 países, dijo la policía de Queensland.
La policía todavía estaba trabajando con socios internacionales para identificar a las víctimas y «garantizar que reciban el apoyo adecuado», dijo Clark.
Advirtió sobre una «prevalencia cada vez mayor de niños que son manipulados, coaccionados o amenazados para que tomen y envíen imágenes sexuales de sí mismos, a menudo a través de aplicaciones, juegos y sitios de redes sociales populares».
«El trauma que esto le causa a un niño es significativo», añadió.
En declaraciones a la prensa, se negó a identificar los sitios web que usaba el hombre, pero afirmó que eran «muy populares». Todos los delitos ocurrieron en línea, añadió, y otros sospechosos también estaban siendo investigados.
El hombre grababa sus interacciones y utilizaba «acoso y coerción» para que sus víctimas le enviaran material sexualmente explícito que él guardaba «meticulosamente» en «carpetas con nombre».
Los cargos incluyen 244 cargos de producción de material de abuso infantil a través de un servicio de transporte, 163 cargos de uso de un servicio de transporte para conseguir personas menores de 16 años y 87 cargos de participación en actividad sexual con un niño utilizando un servicio de transporte.
El hombre debía comparecer ante el tribunal el jueves.