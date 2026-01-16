«Parece como si una bomba hubiera caído en el lugar», dice Darren «Badger» Edge mientras inspecciona los daños en el refugio que instaló para los veteranos.

Como muchos en Cornualles, el ex soldado está haciendo un balance de lo que queda después de que la tormenta Goretti dejó un rastro de destrucción en todo el condado .

Edge, director ejecutivo de Noon Cregg CIC Veterans’ Retreat, dijo que «todo está en el aire» para la organización benéfica de interés comunitario (CIC) después de que los violentos vientos del jueves por la noche causaran estragos en la granja Camelford donde tienen su sede, dejando todo «esparcido por el viento».

«Me cayó como una tonelada de ladrillos», dijo.

«Pasó muy rápido. Nos mecieron hasta quedarnos dormidos esa noche».

Edge, que vive en el lugar en un autobús, rezó para que todo en el retiro estuviera bien por la mañana.

Sin embargo, las clavijas y correas de 91 cm no fueron suficientes para salvar las carpas de lona que ayudan a reproducir un entorno militar para los veteranos.

La tormenta también perdió los sanitarios del campamento y algunos artículos, entre ellos el almacén de leña, las herramientas y la ropa de cama.

Es un golpe para el CIC, que depende de donaciones y espera conseguir unas instalaciones más permanentes.

«Pasaron un par de días hasta que se comprendió el daño causado», dijo Edge.

«Cuando lo entendamos, será muy triste, pero haremos una gran hoguera y comenzaremos de nuevo».

Edge, albañil de profesión, enseña a trabajar la piedra a los veteranos como parte del proceso de ayudarlos a adaptarse a la vida postmilitar y uno de los proyectos más recientes en los que está trabajando es la construcción de una cabaña de troncos tradicional.

Dijo: «Me salvó y pensé ‘¿por qué no compartirlo con otras personas?’.

«Pasaron 20 años antes de que me diera cuenta de que tenía trastorno de estrés postraumático (TEPT); para mí solo significaba cuatro letras.

«En el ejército te lo hacen todo y cuando sales tienes que valerte por ti mismo y no hay una rehabilitación real».

Edge dijo que la tormenta no lo había detenido y prometió reconstruir el refugio.

«Si me llaman para ayudar a un veterano, iré a recogerlo», dijo.