Los mercados globales retrocedieron el viernes debido a que la caída de las acciones en Wall Street se generalizó a nivel mundial, con la volatilidad afectando a los metales preciosos y las criptomonedas mientras que los temores por la inteligencia artificial pesaron sobre las acciones.

El índice MSCI All-Country World se recuperó de los mínimos intrasesión y se mantuvo sin cambios, pero el índice de referencia seguía camino de registrar su peor desempeño semanal desde mediados de noviembre, con una caída del 1,6%.

Un gasto masivo de 600 mil millones de dólares en inteligencia artificial por parte de Amazon, Microsoft, Google y Meta este año ha alimentado los temores sobre el costo del auge de la inteligencia artificial, mientras que continúan las preocupaciones sobre disrupciones en sectores como el software y los servicios de datos.

«Ha sido casi una semana con dos mitades. Al principio de la semana, tuvimos las preocupaciones sobre el software de IA y, al final, las preocupaciones sobre el gasto en IA», dijo Fiona Cincotta, analista senior de mercado de City Index.

«Y creo que la combinación de todo esto demuestra cuán sensible y nervioso está realmente el mercado con respecto a toda la historia de la IA».

Las acciones en Wall Street cayeron el jueves por tercer día consecutivo debido a los temores por la inteligencia artificial, lo que empujó al S&P 500 a territorio negativo para el año después de que datos de una encuesta mostraran que los despidos anunciados por empleadores estadounidenses aumentaron en enero al nivel más alto para el mes en 17 años, lo que alimentó la preocupación sobre la resiliencia de la economía estadounidense.

El índice de software y servicios S&P 500 cayó un 4,6% el jueves, tras haber perdido alrededor de un billón de dólares en valor de mercado desde el 28 de enero, en lo que los operadores e inversores han llamado «software-magedón».

«Hay una rotación masiva en marcha, y el Nasdaq claramente tiene un rendimiento inferior al del S&P y a cosas como las aburridas acciones de bienes de consumo básicos», dijo Prashant Bhayani, director de inversiones para Asia en BNP Paribas Wealth Management.

El mercado empieza a decir: «Sí, la IA es muy interesante». Pero también se pregunta: «¿Cuál es mi retorno?».

La tendencia bajista se extendió a los mercados globales, con el Stoxx 600 paneuropeo bajando ligeramente por última vez, mientras que el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón <.MIAPJ0000PUS> cayó un 0,7% para encaminarse a un segundo día consecutivo de pérdidas.

Los futuros e-mini EScv1 del S&P 500 subieron un 0,1%, mientras que los futuros e-mini NQcv1 del Nasdaq se mantuvieron estables.

Las acciones japonesas subieron, con el Nikkei 225 subiendo un 0,8% antes de las elecciones del domingo.

TIEMPO DE PRUEBA PARA LOS COMERCIANTES ESPECULATIVOS

Las criptomonedas lograron contener por ahora una fuerte liquidación después de una caída el jueves, parte de una caída más grande que ha eliminado 2 billones de dólares en valor del mercado desde octubre.

Bitcoin subió un 2,9% a 64.916,60 dólares después de haber caído anteriormente hasta un 4,9% a un mínimo de 60.008,52 dólares, mientras que Ether subió por última vez un 1,64% a 1.877,51 dólares, recuperando parcialmente una caída del 5,1%.

Los metales preciosos también buscaban recuperarse tras fuertes caídas, con la plata retrocediendo un 3,3% hasta los 73,57 dólares tras haber caído hasta un 10%. El oro subió un 1,6% hasta los 4.846,88 dólares, tras una caída previa del 2,4%.

«Es simplemente una pérdida de riesgo masiva», dijo Cincotta, señalando que las criptomonedas a menudo se ven presionadas cuando surge este tipo de sentimiento.

«Y creo que lo interesante es que activos como los metales preciosos, que antes se consideraban refugio seguro, dada la enorme volatilidad que hemos visto, ahora no se consideran realmente refugios seguros», añadió.

LAS APUESTAS SE INCREMENTAN SOBRE LA RESPUESTA DE LA FED

En el frente de la política monetaria estadounidense, el mercado está empezando a apostar a una mayor probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en su próxima reunión, aunque la mayoría todavía espera que se mantenga sin cambios.

Los futuros de los fondos federales estiman una probabilidad del 20,7% de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de dos días que termina el 18 de marzo, en comparación con una probabilidad del 9,4% del día anterior, según la herramienta FedWatch del CME Group.

El índice del dólar estadounidense, que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de seis monedas, cayó un 0,1% a 97,836.

En los mercados energéticos, el crudo Brent subió un 1% a 68,26 dólares.