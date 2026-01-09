Los fabricantes de robots humanoides en China representaron la gran mayoría de las aproximadamente 13.000 unidades enviadas a nivel mundial el año pasado, superando ampliamente a empresas estadounidenses como Tesla Inc. y Figure AI en volumen, según la firma de investigación Omdia.

La startup china Shanghai AgiBot Innovation Technology Co. envió aproximadamente 5.168 robots el año pasado, encabezando la lista de productores de humanoides, seguida por Unitree Robotics y UBTech Robotics Corp. Las ventas globales de la industria se quintuplicaron a partir de 2024, según las cifras de Omdia.

La competencia humanoides es aún incipiente, pero se espera que el mercado experimente un gran auge en las próximas décadas. El liderazgo actual de China podría beneficiar al país, ya que se proyecta que el número de robots alcance los 648 millones en 2050, según un estudio de Citigroup Inc.

«Los proveedores chinos están estableciendo puntos de referencia en la producción a gran escala», dijo Omdia.

La integración de inteligencia artificial, que permitió a los robots realizar tareas complejas, aumentó la adopción de dichas máquinas en áreas que van desde la fabricación y la logística hasta la atención médica y el servicio al cliente, según el informe, que señala que las empresas de robots están invirtiendo fuertemente en modelos de IA de vanguardia.

Los robots humanoides chinos son más económicos que los modelos occidentales: Unitree ofrece un modelo básico por tan solo 6.000 dólares y AgiBot pide unos 14.000 dólares por una versión reducida. En comparación, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, ha ofrecido previamente un rango de precios de entre 20.000 y 30.000 dólares para los robots humanoides Optimus de la compañía, que aún no han alcanzado la producción a gran escala.

El perfil global de AgiBot aumentó después de que la compañía fuera mencionada por el CEO de Nvidia Corp., Jensen Huang, durante su discurso de apertura en la feria comercial CES de esta semana en Las Vegas.

El año pasado, los droides bailarines de Unitree cautivaron a un público nacional durante la Gala del Festival de Primavera, lo que desencadenó un auge en el desarrollo y la inversión en robots humanoides. Las políticas favorables de China y el apoyo a infraestructuras como centros de capacitación han contribuido a impulsar la producción, según Omdia. El número de empresas de este tipo en China ha superado las 150, lo que incluso ha suscitado la advertencia de los responsables políticos sobre el riesgo de una burbuja.

Omdia prevé que los envíos globales de robots humanoides alcancen los 2,6 millones de unidades en 2035, ya que factores como los modelos de IA, la destreza manual y el aprendizaje por autorrefuerzo han hecho que los robots sean viables para funciones industriales, de servicios y, en última instancia, domésticas. El informe de la firma de investigación abarca robots humanoides bípedos, así como productos con ruedas y torso similar al humano.