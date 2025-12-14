Los veterinarios llegaron el viernes a una granja francesa escoltados por la policía para sacrificar un rebaño de vacas que sufrían una enfermedad potencialmente mortal, dijo un reportero de la AFP, después de que la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes enojados que intentaban proteger a los animales.

Los agricultores han organizado protestas en varias partes de Francia en los últimos días, acusando a las autoridades de no hacer lo suficiente para apoyarlos.

Cientos de trabajadores agrícolas se manifestaron durante dos días frente a una granja en la zona sur de Ariège, cerca de la frontera española.

Instalaron un cordón alrededor de la granja después de que las autoridades dijeran el miércoles que más de 200 vacas Blonde d’Aquitaine de la granja tenían dermatitis nodular, ampliamente conocida como enfermedad de la piel nodular, y tendrían que ser sacrificadas.

Los gendarmes utilizaron gases lacrimógenos el jueves por la noche para abrirse paso entre las decenas de agricultores que se quedaron después del anochecer para bloquear la granja en el pueblo de Les Bordes-sur-Arize, mientras los manifestantes lanzaban piedras, ramas y otros misiles improvisados ​​mientras los fardos de heno ardían en el fondo.

Cuatro personas fueron detenidas, dijo el ministro del Interior, Laurent Nunez.

Varios agricultores y simpatizantes habían talado previamente árboles y levantado barricadas para impedir que el personal veterinario entrara a llevar a cabo la matanza.

El prefecto regional, Herve Brabant, explicó que los hermanos propietarios de la granja habían acordado sacrificar el ganado para tomar precauciones contra la enfermedad.

Pero Pierre-Guillaume Mercadal, del sindicato local Confederación Rural que lidera la protesta, dijo que un hermano estaba de acuerdo y otro se oponía.

«Están destrozando a esta familia», dijo.

– ‘En shock’ –

Marina Verge, de 33 años, hija de uno de los propietarios, declaró el miércoles a la AFP que matar a las vacas equivalía a destruir «casi 40 años» de trabajo de toda su vida.

«Están en shock, es inimaginable. No se lo esperaban», dijo.

«No te imaginas quedarte sin ganado de la noche a la mañana».

También se han detectado otros casos en la región y ya se han vacunado unas 3.000 de las 33.000 cabezas de ganado de Ariège.

La dermatosis nodular contagiosa, que no se transmite a los humanos, pero puede ser mortal para el ganado, apareció por primera vez en Francia en junio. Las autoridades francesas insisten en que el brote está bajo control y que están preparando un programa de vacunación masiva.

La Organización Mundial de Sanidad Animal afirma que este año también se han notificado casos en Italia.

Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la enfermedad está presente en muchos países africanos.

En 2012, se propagó desde Oriente Medio a Grecia, Bulgaria y los Balcanes. Un programa de vacunación detuvo la epidemia.