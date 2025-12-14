Construir 480 casas al lado de un antiguo pueblo “erosionará” su identidad para siempre, advirtió un activista.

El promotor, City and Country, quiere distribuir las propiedades en Birchanger y al sur de Stansted Mountfitchet en Essex.

El director de planificación, Simon Vernon-Harcourt, dijo que era un «sitio realmente bueno» que permitiría a los jóvenes acceder al mercado inmobiliario.

Pero Lynn Madison, que vive en Birchanger, argumentó que la pérdida de las tierras del cinturón verde significaría que los pueblos serían absorbidos por la cercana ciudad de Bishop’s Stortford, en Hertfordshire.

Ella dijo que la expansión urbana «cambiaría fundamentalmente todo el carácter de nuestro pueblo» y advirtió que la infraestructura no podría soportarla.

«Ya nos enfrentamos a congestiones en las carreteras de esta zona todos los días y esto no hará más que agravar ese problema», añadió Madison.

Birchanger fue nombrado en el Libro Domesday en 1086, donde se decía que en ese momento tenía dos hogares.

El pueblo tendría 180 nuevas casas bajo este plan, mientras que Stansted tendría 300.

City and Country presentó sus solicitudes de planificación el 7 de noviembre y los residentes tuvieron hasta el viernes para responder a una consulta pública.

La decisión de otorgarle permiso está ahora en manos del Consejo del Distrito de Uttlesford.

Título de la imagen,City and Country cree que no está infringiendo terrenos de cinturón verde, como el campo que se muestra en la imagen, en el área

La Sra. Madison continuó: «Es una comunidad muy unida: tenemos una escuela y un bar en el pueblo, y crear un complejo de viviendas enorme y extenso encima de eso cambiará ese carácter para siempre.

«Casi nos convertiremos en parte de Bishop’s Stortford por un lado y de Stansted por el otro. Eso erosionará nuestra identidad».

‘Increíblemente bien conectados’

El señor Vernon-Harcourt dijo que se estaban teniendo en cuenta sus preocupaciones, pero no estaba de acuerdo en que se estuvieran infringiendo las tierras del cinturón verde.

También insistió en que había suficiente infraestructura para que el desarrollo fuera viable.

«Es una ubicación increíblemente bien conectada, lo cual es una de las razones por las que debería considerarse para el desarrollo residencial», dijo.

«No somos un desarrollador común y corriente, somos un desarrollador local y queremos hacer algo realmente sorprendente».

Un portavoz del Consejo del Distrito de Uttlesford dijo que su plan local, que es su modelo de dónde se deben construir las viviendas, lo coloca en una «posición mucho más fuerte para resistir el desarrollo inapropiado».