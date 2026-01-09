Un niño de 11 años de Newquay ha convertido su pasión por el arte en una iniciativa de recaudación de fondos para fines benéficos.

Harry ha estado dibujando y pintando sus propias tarjetas de felicitación y vendiéndolas en una tienda de playa en Crantock.

Ya ha recaudado más de £1.000 para la Marine Conservation Society con sus diseños, que incluyen imágenes de cangrejos araña, peces tropicales y langostas.

Harry dijo: «Me gustaría recaudar todo lo necesario para salvar el océano. Lo necesitamos para tantas cosas y lo estamos destruyendo».