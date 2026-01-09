Un niño de 11 años de Newquay ha convertido su pasión por el arte en una iniciativa de recaudación de fondos para fines benéficos.
Harry ha estado dibujando y pintando sus propias tarjetas de felicitación y vendiéndolas en una tienda de playa en Crantock.
Ya ha recaudado más de £1.000 para la Marine Conservation Society con sus diseños, que incluyen imágenes de cangrejos araña, peces tropicales y langostas.
Harry dijo: «Me gustaría recaudar todo lo necesario para salvar el océano. Lo necesitamos para tantas cosas y lo estamos destruyendo».
Harry ha recibido mensajes de apoyo del locutor y conservacionista Sir David Attenborough y del naturalista televisivo Steve Backshall, y está ansioso por difundir el mensaje de conservación.
«Creo que incluso recogiendo el trocito más pequeño de plástico que encuentres en la playa podrías haber salvado la vida de un pez», dijo.