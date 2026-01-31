El guitarrista Mick Mars es miembro fundador de Motley Crüe, pero no fue suficiente para evitar que lo expulsaran de la banda.

Esa es la decisión de un árbitro, según Variety . El fallo establece que los demás miembros tenían derecho a destituir a Mars como miembro de la banda y como responsable de los asuntos comerciales del grupo.

Mars, de 74 años, fue retirado después de abandonar una gira en 2022 debido a problemas de salud, informa la revista People .

“Mars argumenta que es inmoral que lo dejen de lado tras haber sido la columna vertebral de este grupo durante más de cuatro décadas simplemente porque su edad y los síntomas de EA le impidieron actuar”, declara el árbitro, el juez federal retirado Patrick Walsh, en su decisión. “No me incomoda este argumento, pero en el contexto de este arbitraje no me corresponde opinar sobre la moralidad de la decisión de la banda”.

Según Variety, Walsh también dictaminó que Mars debía a sus excompañeros Vince Neil, Nikki Sixx y Tommy Lee $750,030 por adelantado debido a que se perdió varios conciertos. Sin embargo, la banda le debe a Mars $500,000 por su participación de un cuarto, lo que reduce la cantidad a $250,030.

Ed McPherson, el abogado de Mars, dijo que la decisión del árbitro fue «terrible», según Rolling Stone .

“No es justo. Esta banda nunca ha sido justa con Mick”, declaró McPherson a la revista Rolling Stone. “Cuando Mick me dijo que ya no podía salir de gira por una enfermedad terrible, pero que aún podía componer, hacer conciertos puntuales o residencias, y grabar, me dijeron: ‘Lo siento, Mick. Han pasado 43 años, pero estás fuera. Adiós, y no queremos pagarte más’”.

Los abogados de la banda publicaron un comunicado diciendo que el fallo era una reivindicación para el grupo.

“Esta disputa se centró en proteger la integridad y el legado de una de las bandas más exitosas de la historia del rock”, decía el comunicado. “Con el árbitro rechazando todas las reclamaciones y haciendo cumplir los acuerdos de las partes tal como estaban escritos, la banda ha sido plenamente reivindicada, tanto legal como financiera y fácticamente”.