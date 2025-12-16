El Primer Ministro de Australia visitó al héroe de Bondi, Ahmed al Ahmed, en el hospital, después de que el transeúnte intentara desarmar a uno de los hombres armados en el ataque con armas de fuego más letal del país desde 1996.

«Tu corazón es fuerte», le dijo el primer ministro Anthony Albanese al padre de dos hijos, a quien luego llamó «el mejor de nuestro país».

El dueño de la frutería, nacido y criado en Siria, recibió varios disparos en el hombro tras derribar a uno de los presuntos pistoleros. Albanese dijo que el Sr. Ahmed sería sometido a otra cirugía el miércoles.

Al menos 15 personas han sido confirmadas muertas después del ataque del domingo en Sydney durante un evento para conmemorar la primera noche de Hanukkah.

La policía ha declarado el ataque como un incidente terrorista dirigido contra la comunidad judía.

«Estaba tratando de conseguir una taza de café y se encontró en un momento en el que estaban disparando a gente frente a él», dijo Albanese después de la visita.

Decidió actuar y su valentía es una inspiración para todos los australianos. Es un hombre muy humilde.

«En un momento en el que hemos visto perpetrarse el mal, él brilla como un ejemplo de la fuerza de la humanidad», añadió el primer ministro.

Somos un país valiente. Ahmed al Ahmed representa lo mejor de nuestro país.

Luego añadió: «Ahmed, eres un héroe australiano».

El hombre de 43 años recibió apoyo a nivel nacional, incluido el del presidente estadounidense Donald Trump, que elogió su valentía, y un multimillonario estadounidense que donó 99.999 dólares (65.000 dólares estadounidenses; 49.000 libras esterlinas) a Ahmed, llamándolo un «héroe valiente».

En las imágenes se ve al Sr. Ahmed escondido detrás de un coche aparcado antes de saltar.

Corre hacia el presunto pistolero y le arrebata el arma, antes de apuntarle con el arma. El presunto atacante comienza entonces a retroceder.

Luego, el Sr. Ahmed baja el arma y levanta una mano en el aire, aparentemente para mostrarle a la policía que él no era uno de los atacantes.

El padre de Ahmed le dijo anteriormente a la BBC que su hijo se vio impulsado a actuar por su «sentimiento, conciencia y humanidad».

«Vió a las víctimas, la sangre, las mujeres y los niños tirados en la calle, y luego actuó».