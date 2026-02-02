Lord Triesman, ex ministro de Trabajo y ex presidente de la Asociación de Fútbol, falleció a los 82 años.
Nacido como David Triesman, se unió al gobierno de Blair como ministro de Asuntos Exteriores en 2004 y formó parte de varios comités selectos destacados, manteniendo un papel activo en la Cámara de los Lores hasta su muerte.
Como presidente de la FA entre 2008 y 2010, hizo campaña contra el racismo en el deporte y fue un firme defensor del fútbol femenino.
Lord Triesman fue secretario general de la Asociación de Profesores Universitarios y secretario general del Partido Laborista antes de unirse al gobierno como miembro de la Cámara de los Lores.
Lord Triesman, un apasionado fanático de los Spurs, fue el primer presidente independiente de la FA.
Renunció a su cargo —así como a la presidencia de la candidatura de Inglaterra para la Copa Mundial de 2018— en mayo de 2010 tras una operación encubierta en un periódico sensacionalista en la que se le grabó acusando de soborno a los licitadores rivales. Lord Triesman afirmó que sus declaraciones formaban parte de una conversación privada y que «nunca pretendieron ser tomadas en serio».
Más tarde sugirió que el organismo rector del fútbol, la FIFA, necesitaba un cambio de cultura para abordar las acusaciones de corrupción que enfrentaba en ese momento.
En un comunicado, el Partido Laborista dijo que Lord Triesman murió el viernes por la noche «en paz y en casa».
El primer ministro dijo en el canal X que estaba «entristecido» al enterarse de la muerte.
Sir Tony dijo que era «apasionado por la causa, ya sea el Partido Laborista o el fútbol, estaba profundamente comprometido a generar cambios para mejorar la vida de las personas».
«Era un tipo gentil, genuino y bueno que anteponía a los demás a sí mismo con naturalidad y sin dudarlo», añadió en un comunicado.
La líder de la Cámara de los Lores, la baronesa laborista Angela Smith, dijo que Lord Triesman era «respetado y querido por sus colegas por su cortesía, amabilidad, sabiduría, lealtad y generosidad de espíritu».
Lord Triesman deja atrás a su esposa, Lucy, y a su hija, Ilona.