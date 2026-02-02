Renunció a su cargo —así como a la presidencia de la candidatura de Inglaterra para la Copa Mundial de 2018— en mayo de 2010 tras una operación encubierta en un periódico sensacionalista en la que se le grabó acusando de soborno a los licitadores rivales. Lord Triesman afirmó que sus declaraciones formaban parte de una conversación privada y que «nunca pretendieron ser tomadas en serio».