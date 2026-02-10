El cierre repentino del Centro de Artes Contemporáneas (CCA) de Glasgow el mes pasado fue una sorpresa para los 40 miembros del personal que perdieron sus empleos.
Pero la noticia también llegó de repente para cientos de creativos que estaban trabajando en proyectos dentro y alrededor del edificio.
Call to Stage, una pequeña compañía de teatro sin fines de lucro con sede en Glasgow, tenía previsto estrenar su última producción, Spring Awakening, en el CCA esta semana.
«Lo primero que supimos del cierre fue a través de un artículo de noticias», dice la cofundadora Olivia Attwooll-Keith.
«Lo que siguió fue una lucha frenética y emocionalmente intensa que probablemente les resulte familiar a muchos artistas en la actualidad: intentar salvar un proyecto en una economía creativa en crisis, con salas que desaparecían de la noche a la mañana».
El nuevo espectáculo de la compañía es una ambiciosa producción de un musical de Broadway de 2006, una desafiante historia de transición a la edad adulta sobre un grupo de jóvenes en una estricta comunidad del siglo XIX.
A solo unos días del inicio del espectáculo, tenían que buscar un nuevo lugar. Estaban decididos a que el espectáculo continuara.
«Tenemos un elenco de 14 personas y un equipo de aproximadamente 10 personas que han estado trabajando en esto durante cuatro meses, además de sus trabajos de tiempo completo», dice Olivia.
«Perder lugares y oportunidades como esta nos motivó aún más a asegurarnos de que el espectáculo continuara como fuera posible».
El jueves pasado se inauguró el espectáculo en el Centro Nacional de Gaitas, con algunos cambios en la puesta en escena.
Las entradas se controlaron a través de su propio sistema de taquilla, pero aún se les deben cerca de £2.000 por la reserva cancelada en el CCA, que se pagó en su totalidad, por adelantado, en diciembre.
Olivia dice que muchas organizaciones se han puesto en contacto con ella para ofrecerle apoyo y lugares alternativos, pero todo el asunto ha sido un duro recordatorio de la frágil infraestructura del teatro independiente en Escocia.
«Si no hubiéramos encontrado un espacio, la pérdida no solo habría sido económica. También habría significado que meses de trabajo creativo voluntario habrían sido en vano, y que muchos artistas que iniciaban su carrera perderían una plataforma privilegiada», afirma.
«Resulta casi irónico que un musical sobre jóvenes que se mueven en sistemas que no los escuchan haya sido potencialmente silenciado por las circunstancias».
Un evento que no se llevó a cabo fue el organizado por Daisy Mulholland para celebrar el lanzamiento de su nueva tienda de arte.
Se trataba de un espectáculo de circo espectacular con actuaciones aéreas, un espectáculo de láser y animación. Ella también llevaba meses trabajando en ello. Estaba previsto que se celebrara en el CCA al día siguiente del cierre dramático del centro.
«Tuvimos mucho interés en línea y se esperaba que asistieran más de 250 personas», dice Daisy.
Fue un proyecto de un mes con múltiples ensayos, confección de vestuario e instalaciones. El viernes recibí un correo electrónico diciendo que el edificio estaba cerrado.
Para cuando llegué al mediodía, ya habían cambiado las cerraduras. Todos nuestros proyectores, láseres, vestuario y equipo aéreo estaban guardados dentro del edificio.
Dice que eso significa que no han podido reprogramar el evento de lanzamiento ni hacer planes para el futuro. Su tienda de arte dentro del CCA no puede vender hasta que pueda acceder a las existencias del edificio.
Su negocio original, The Woom Room, comenzó en el Centro Savoy y se trasladó al Mercado de Barras. Ella afirma que el éxito de ese proyecto y el apoyo de la comunidad la convencieron de que podría funcionar en el CCA.
«Estábamos muy emocionados de atraer a más gente a la calle Sauchiehall, como hicimos en el Mercado de Barras. Ya empezábamos a pensar en cómo atraer a más gente. Trabajamos juntos. Era un lugar muy positivo e inspirador», dice.
Daisy está hablando con Scottish Enterprise y otras agencias sobre qué hacer a continuación.
«La CCA no nos debe dinero directamente, pero el cierre repentino nos ha hecho perder ventas, ha atrofiado nuestro crecimiento como negocio y no podemos cumplir con los pedidos anticipados de los clientes que debían enviarse el lunes.
«Sin mencionar los reembolsos que ahora debemos otorgar debido al aplazamiento repentino de nuestro evento, del cual tuvimos que notificar a la gente el mismo día».
El poeta laureado de Glasgow, Jim Carruth, dice que el cierre también ha afectado a los escritores.
St Mungo’s Mirrorball, una red de 100 poetas que fundó en 2005, tiene un acuerdo de asociación con la CCA desde hace más de una década.
«Ha sido vital para nuestra supervivencia», dice.
«No recibimos dinero público, por lo que el espacio gratuito que ofrecen para siete eventos al año es vital para mostrar a los mejores poetas del Reino Unido junto a los locales».
Su próximo evento, con el reciente ganador del premio al Libro de Poesía Escocés del Año, Anthony Vahni Capildeo, se celebrará ahora en una librería Waterstones cercana. Pero Jim dice que le preocupa no poder encontrar espacios adecuados para futuras lecturas.
«El CCA era céntrico, accesible, asequible y tenía bar. Muy pocos locales en Glasgow ofrecen eso», afirma.
Aunque el edificio situado en 350 Sauchiehall Street es propiedad de Creative Scotland, que lo alquiló por una tarifa irrisoria de 1 libra al año, sigue bajo el control de la CCA hasta que se designe una empresa de insolvencia.
Hablando ante el comité de cultura del parlamento escocés la semana pasada, el director ejecutivo de Creative Scotland, Iain Munro, dijo que no se apresuraría a reabrir.
«Estamos comprometidos con ‘qué sigue'», dijo.
«Hemos recibido mucho interés en relación con el edificio, su apertura recreativa y las ideas en torno a ello, y debemos involucrarnos en eso.
«No podemos precipitarnos en nada porque necesitamos conseguir algo con bases sólidas y con confianza en condiciones de reabrir a largo plazo».
La CCA ha tenido que cerrar varias veces en los últimos años, una de ellas debido a la incertidumbre sobre la financiación. Pero con la promesa de 1,3 millones de libras de Creative Scotland para el próximo ejercicio fiscal, el obstáculo no es la financiación.
Y no es falta de pasión ni de ideas. Para Olivia Attwooll-Keith, el cierre la ha fortalecido aún más para presentar su espectáculo.
«Ha sido una semana difícil, pero también una semana increíble», dice.
Es un homenaje a la tenacidad de nuestro elenco por seguir ensayando y luego presentar un espectáculo difícil y desafiante sin saber si se llevaría a cabo. Es un verdadero ejemplo de la tenacidad de las artes para asegurarnos de que podamos seguir actuando y brindar al público la oportunidad de ver nuestras obras.
Para Daisy Mulholland, se trata de esperar y tener la esperanza de que el trabajo que se vio obligada a abandonar aún pueda representarse en otro momento.
Ella dice: «Trabajamos juntos y ponemos todo nuestro corazón en este sueño. Así que ver cómo las puertas se cierran ante nuestros ojos y nuestros sueños se ven frustrados es absolutamente devastador, tanto emocional como económicamente».