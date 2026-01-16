Cuatro astronautas evacuados de la Estación Espacial Internacional (ISS) han regresado a la Tierra después de que su estadía en el espacio se viera interrumpida en un mes debido a un problema médico «grave».
El capitán de la tripulación, el astronauta de la NASA Mike Fincke, salió primero de la nave espacial, sonriendo y tambaleándose ligeramente sobre sus pies antes de acostarse en una camilla, siguiendo los procedimientos normales.
Zena Cardman, de la NASA, la japonesa Kimiya Yui y el cosmonauta Oleg Platonov los siguieron, saludando y sonriendo a las cámaras. «¡Qué bien estar en casa!», dijo Cardman.
Es la primera vez que los astronautas son evacuados debido a un problema de salud desde que la estación fue puesta en órbita alrededor de la Tierra en 1998.
La ISS transporta algunos equipos médicos y los astronautas están entrenados para tratar problemas médicos menores, pero no tiene un médico a bordo.
La evacuación fue una prueba seria para los procedimientos de la NASA para abordar problemas médicos.
Todo parece indicar que la medida fue aprobada, aunque puede haber dudas sobre qué tan bien podría haber respondido la agencia si el astronauta hubiera sufrido una emergencia médica.
La salida anticipada deja a la ISS con una tripulación mínima de sólo tres astronautas (Chris Williams de la NASA y los cosmonautas Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev) hasta que lleguen otros cuatro en febrero.
«A pesar de todos los cambios y dificultades, seguiremos con nuestro trabajo a bordo de la EEI, realizando todas las tareas científicas y de mantenimiento, pase lo que pase», declaró Kud-Sverchkov el lunes. Luego dio su primera orden: un abrazo grupal.