Cuatro astronautas evacuados de la Estación Espacial Internacional (ISS) han regresado a la Tierra después de que su estadía en el espacio se viera interrumpida en un mes debido a un problema médico «grave».

El capitán de la tripulación, el astronauta de la NASA Mike Fincke, salió primero de la nave espacial, sonriendo y tambaleándose ligeramente sobre sus pies antes de acostarse en una camilla, siguiendo los procedimientos normales.

Zena Cardman, de la NASA, la japonesa Kimiya Yui y el cosmonauta Oleg Platonov los siguieron, saludando y sonriendo a las cámaras. «¡Qué bien estar en casa!», dijo Cardman.

Es la primera vez que los astronautas son evacuados debido a un problema de salud desde que la estación fue puesta en órbita alrededor de la Tierra en 1998.