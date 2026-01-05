Los ayuntamientos de West Midlands están teniendo dificultades para ofrecer formación en seguridad en bicicleta, y más de la mitad de ellos ven una caída en el número de niños que participan.

Bikeability Trust, entidad encargada de implementar el programa nacional de entrenamiento ciclista para niños, ha manifestado su preocupación por la disminución de las tasas en toda la región.

Once concejos muestran una participación por debajo del promedio nacional y regional, estando Walsall, Coventry y Dudley entre los más bajos.

Se espera que el número de niños que participan en los entrenamientos disminuya aún más el próximo año en lugares como Wolverhampton, Shropshire y Solihull.

El entrenamiento, antes conocido como competencia ciclista, es importante, dijo la organización benéfica, ya que tiene como objetivo mantener a los niños seguros en las carreteras, darles confianza y alentarlos a mantenerse más activos a medida que crecen.

La capacitación es financiada por el gobierno central, pero como el número de niños que participan disminuye, cada vez se devuelve más dinero sin gastar al final del año financiero.

Según Bikeability Trust, hay varias razones para este descenso.

«Algunos padres simplemente tienen miedo de dejar que sus hijos circulen con otros conductores», según Emily Cherry, presidenta de Bikeability.

«Pero también nos preocupa que el debate en torno al ciclismo en internet y en los medios de comunicación sea muy hostil.

Instalar una ciclovía no es una ‘guerra contra los automovilistas’, es un espacio para mantener a los niños seguros y saludables.

Título de la imagen, La presidenta de Bikeability, Emily Cherry, afirma que las ciclovías no deberían verse como una «guerra contra los automovilistas».

La salud futura de los niños que montan en bicicleta cobra cada vez mayor importancia.

Según las estadísticas vistas por la BBC, muchos de nuestros concejos con las tasas más bajas de ciclovías y aceras para peatones son también los que tienen una participación decreciente en Bikeability.

Pero también son zonas (Sandwell, Wolverhampton y Walsall) donde se prevé que la mayoría de los niños serán obesos en 2035, según la Real Sociedad de Salud Pública.

Ahora Bikeability Trust está trabajando con los ayuntamientos para intentar cambiar la situación en la región y el gobierno ha dicho que invertirá más de 600 millones de libras en nuevos planes de viajes activos en toda Inglaterra.

Esto se suma a un aumento de financiación anterior de 30 millones de libras en la región.