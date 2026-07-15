Un restaurante tuvo que pedir a sus clientes que se marcharan en medio del servicio tras una inundación repentina.

La tienda Michelangelo, situada en Warwick Road en Carlisle, fue uno de los muchos negocios afectados por las fuertes lluvias del fin de semana.

La propietaria, Nikki Tinkler, dijo que habían estado cerrados desde el sábado y que desde entonces habían trabajado para limpiar el local.

«El restaurante estaba lleno, y antes de darnos cuenta, la lluvia entró por la puerta y nos encontramos con el agua hasta los tobillos», dijo.

«Fue algo muy, muy intenso en tan poco tiempo, todos quedamos completamente conmocionados.»

Miguel Ángel Los empleados dijeron que el agua les llegaba hasta los tobillos y que habían estado limpiando las instalaciones desde el sábado.

Tinkler dijo que tener que cancelar las reservas del restaurante fue «difícil de aceptar».

Añadió que desconocía cuánto costaría reparar los daños, pero que esperaban reabrir el martes.