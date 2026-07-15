Un restaurante tuvo que pedir a sus clientes que se marcharan en medio del servicio tras una inundación repentina.
La tienda Michelangelo, situada en Warwick Road en Carlisle, fue uno de los muchos negocios afectados por las fuertes lluvias del fin de semana.
La propietaria, Nikki Tinkler, dijo que habían estado cerrados desde el sábado y que desde entonces habían trabajado para limpiar el local.
«El restaurante estaba lleno, y antes de darnos cuenta, la lluvia entró por la puerta y nos encontramos con el agua hasta los tobillos», dijo.
«Fue algo muy, muy intenso en tan poco tiempo, todos quedamos completamente conmocionados.»
Tinkler dijo que tener que cancelar las reservas del restaurante fue «difícil de aceptar».
Añadió que desconocía cuánto costaría reparar los daños, pero que esperaban reabrir el martes.
«Ya casi lo hemos conseguido, solo falta medir el daño que ha causado», dijo.
El Carlisle Cathedral Cafe publicó un vídeo en su página de Facebook en el que se ve cómo el agua se filtra al sótano bajando por una escalera.
La chef Hannah Thompson dijo que era como una cascada.
Ella dijo: «Nos juntamos todos con cubos de fregar, pero no sirvió de mucho porque no pudimos detener el flujo de agua que entraba en el sótano».
Añadió que el agua le llegaba hasta los tobillos en algunos puntos y que, finalmente, el personal logró impedir que entrara bloqueando la entrada.
El grupo de teatro juvenil ACT acababa de terminar de representar su producción del musical de la Familia Addams en el Carlisle College, cuando el agua entró en el auditorio.
Pauley Heron, cofundadora del grupo de teatro, dijo que la función de la noche tuvo que ser cancelada.
«De una de las lámparas salía agua a borbotones; en ese momento me di cuenta de que algo grave había sucedido», dijo.
Añadió que en la habitación donde se guardan los accesorios, «el agua corría por las paredes».
Un portavoz del Carlisle College dijo que hubo que aislar algunos circuitos de iluminación, pero que el auditorio no se inundó.
Declararon: «Las inspecciones iniciales indican solo daños menores, y dado que los estudiantes ya terminaron sus estudios para las vacaciones de verano, el impacto general en la universidad es mínimo».
Un vídeo grabado por Ben Maeder, de BBC Radio Cumbria, mientras estaba fuera de servicio, muestra cómo entra agua en el centro comercial The Lanes en Carlisle.
Se puede ver a los compradores observando cómo el agua se filtra a través de los paneles del techo.
Se ha contactado con The Lanes para obtener comentarios al respecto.
La Met Office indicó que la estación meteorológica de Carlisle registró tan solo 7 mm (0,2 pulgadas) de lluvia, pero que cayó «en un lapso de tiempo relativamente corto» y que probablemente el volumen hubiera sido mayor en algunas zonas.
«El agua de lluvia se habría escurrido muy rápidamente debido a la sequedad del terreno», dijo un portavoz.