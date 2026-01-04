Un desarrollador detrás de la torre más alta de Colliers Wood ha revelado planes para tres nuevos bloques de torres, pero enfrenta una feroz oposición luego de que un panel de ventana se cayera del edificio existente.

Criterion Capital, propietario del edificio Britannia Point de 19 pisos en el suroeste de Londres, quiere construir bloques de hasta 16 pisos en el terreno detrás de la torre.

Los concejales dijeron que la comunidad local «no tenía fe» en la empresa, citando costos impagos y fallas de seguridad que provocaron la caída de un panel de vidrio del piso 12 de la torre el 27 de junio de 2022.

El incidente dejó al Ayuntamiento de Merton con una factura de 3 millones de libras por obras de emergencia para garantizar la seguridad del edificio, y afirma que Criterion aún le debe el dinero. Se ha contactado a Criterion para obtener comentarios.

El concejal Stuart Neaverson dijo al Servicio de Información de Democracia Local : «Esto fácilmente podría haber matado a alguien que hubiera pasado por allí en ese momento».

Dijo que el incidente expuso serias preocupaciones sobre la seguridad y la gestión del edificio.

Inspecciones posteriores realizadas por Criterion descubrieron que era necesario reemplazar 69 ventanas de la torre.

Durante ese período, el Sr. Neaverson afirma que Criterion se negó a tomar más medidas para proteger el edificio.

El Ayuntamiento de Merton emitió una orden de emergencia que le permite erigir andamios alrededor de la torre para proteger al público.

El andamio permaneció en su lugar durante aproximadamente 18 meses mientras se realizaban los controles de seguridad, con un coste significativo para el consejo.

Fuente de la imagen,Stuart Neaverson Título de la imagen, Una ventana se cayó del piso 12 del Britannia Point el 27 de junio de 2022

Criterion ahora propone planes revisados ​​para un nuevo desarrollo detrás de Britannia Point, al que llama Colliers Gardens.

El terreno, entre Wandle Park y Colliers Wood Recreation Ground, se utiliza actualmente como estacionamiento temporal de autobuses y depósito de vehículos.

Los planes revisados ​​incluyen un apartotel de 16 pisos, un edificio de convivencia de 14 pisos y un bloque de alquiler privado de siete pisos distribuidos alrededor de un espacio verde central.

La nueva propuesta, sobre la cual Criterion dice haber consultado a los residentes en julio, reemplaza una solicitud anterior rechazada por el Ayuntamiento de Merton en 2024.

Ese plan habría contemplado la construcción de torres de 26 y 16 pisos detrás de Britannia Point, pero los concejales dijeron que equivaldría a un desarrollo excesivo y habría puesto una presión adicional sobre la infraestructura local.

En su sitio web de propuestas, Criterion afirma que los planos actualizados han «mejorado el diseño, la escala y han llevado a un aumento de la altura del edificio residencial propuesto para aumentar la cantidad de viviendas asequibles».

También propone mejoras en el espacio público y en las rutas verdes entre la estación Colliers Wood y el cercano Wandle Park.

El Sr. Neaverson cuestionó estas nuevas propuestas, que se espera que se presenten ante el comité de planificación en 2026, citando lo que él ve como una pérdida de confianza entre el desarrollador y la comunidad local.

Señaló otros problemas en Britannia Point, que es un alojamiento alquilado completamente privado.

Dijo que en 2023 los residentes se quedaron sin agua durante un mes y enfrentaron repetidas fallas en los ascensores y comportamiento antisocial cuando las puertas no estaban aseguradas.

Recordó haber ayudado a una mujer embarazada en el piso 14 que se sintió «atrapada» cuando ambos ascensores se estropearon y estaba perdiendo citas en el hospital.

Hablando en nombre del Partido Laborista de Merton, añadió: «Es increíblemente frustrante que Criterion intente construir tres nuevas torres en Colliers Wood cuando ni siquiera pueden cuidar la que ya tienen. ¿Cómo puede la comunidad confiar en lo que dicen?».

«En lugar de eso, deberían devolverle al Ayuntamiento de Merton los 3 millones de libras que deben después de que el ayuntamiento se viera obligado a intervenir y hacer que la torre actual fuera segura cuando un panel de una ventana se cayó y se estrelló contra el pavimento de abajo.