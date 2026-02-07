Tres legisladores demócratas, la senadora Elissa Slotkin de Michigan y los representantes Chrissy Houlahan y Chris Deluzio de Pensilvania, dijeron que no se presentarán a entrevistas con el Departamento de Justicia relacionadas con su participación en un video que insta a los miembros del servicio a desobedecer órdenes ilegales.

Slotkin dijo en un video publicado en X el jueves que le informó a la Fiscal General Pam Bondi y a la Fiscal Federal de DC Jeanine Pirro que no se sentará para una entrevista.

“Hoy temprano, envié una carta a la Fiscal General Bondi y a la abogada principal del Departamento de Justicia en DC, Jeanine Pirro, diciéndoles: 1. No cumpliré con sus indagaciones ni me sentaré para una entrevista basada en un video de 90 segundos que filmé, y 2. Instándolos a conservar sus registros sobre este caso en caso de que decida demandar por violación de mis derechos constitucionales”, dijo Slotkin.

«No voy a legitimar sus acciones», dijo Slotkin. «La intimidación es el objetivo, y no voy a consentirla».

En un video separado publicado en X , Houlahan dijo sobre la solicitud del Departamento de Justicia: «No haré eso».

“Lo que está sucediendo ahora cruza un límite cuando el poder del gobierno federal se dirige a intimidar a las personas, incluidos los veteranos que han jurado defender la Constitución y a los representantes debidamente elegidos del pueblo, por decir la verdad, eso no es justicia”, dijo Houlahan.

“La libertad de expresión no es un favor que el gobierno pueda revocar. Es un derecho y no lo renunciaré, ni por mí ni por nadie más”, continuó Houlahan.

Deluzio dijo a CNN en una declaración el viernes que tampoco tiene intención de sentarse para una entrevista.

“El presidente de Estados Unidos ya ha pedido mi arresto y ahorcamiento, y ha enviado al Departamento de Justicia a buscarme a mí y a otros miembros del Congreso por infringir la ley. No me dejaré intimidar por ninguna campaña de acoso”, declaró Deluzio. “No pienso presentarme a una entrevista voluntaria con funcionarios del Departamento de Justicia o del FBI enviados para interferir en la importante labor que realizo para mis electores. Esto debe terminar. Y lucharé con firmeza contra cualquier escalada ilegal”.

CNN contactó al Departamento de Justicia para obtener comentarios. La Fiscalía Federal de Washington D. C. declinó hacer comentarios.

Media docena de miembros demócratas del Congreso que anteriormente sirvieron en el ejército o en la comunidad de inteligencia grabaron un video instando a los miembros del servicio y a los funcionarios de inteligencia a desobedecer las órdenes ilegales que pudiera emitir la administración del presidente Donald Trump, informó anteriormente CNN .

Al menos cuatro de los legisladores que hicieron el video han sido contactados por la oficina de Pirro para entrevistas luego de su participación en el controvertido video.

Slotkin, Houlahan y Deluzio, junto con el senador Mark Kelly y los representantes Jason Crow y Maggie Goodlander, dijeron en el video de noviembre que “las amenazas a nuestra Constitución” vienen “de aquí mismo, de casa”.

“Nadie tiene que cumplir órdenes que violen la ley ni nuestra Constitución”, dijeron. “Sepan que los respaldamos… no se rindan”, dijeron los legisladores.

Trump acusó a los legisladores de “comportamiento sedicioso” y sugirió que deberían ser condenados a muerte, lo que provocó una rápida reprimenda de los demócratas en el Capitolio, que condenaron los comentarios del presidente como un intento de incitar a la violencia.

Kelly, quien ha sido atacado públicamente por Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth por su papel en el video, está demandando después de que el Pentágono decidió recortar su salario de jubilación y reducir su rango por participar en él.

A principios de esta semana, un juez federal pareció ponerse del lado de Kelly en el caso, que alega que el Pentágono está violando sus derechos de la Primera Enmienda a través de su esfuerzo por castigarlo.