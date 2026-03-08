«Antes de empezar aquí no tenía ni idea de cómo funcionaba una oficina de correos. Nunca había comprado ni un sello».
Ahora, como gerente y copropietario de Crookes Post Office en Sheffield, no solo está aprendiendo rápidamente sobre el negocio, sino que también está tratando de arrojar luz sobre la profesión para otros.
Junto con el subgerente Alex Bake, de 26 años, han tenido la misión de revelar la vida detrás del mostrador de correos en el que han trabajado desde que eran adolescentes, haciendo videos en las redes sociales que han acumulado más de un millón de visitas .
«Está aportando una vibra positiva a la oficina de correos, lo cual creo que es muy importante, porque el servicio es muy importante para las comunidades», dijo Bake.
«Siempre hemos tenido situaciones en el taller en las que decíamos: ‘Oh, esto sería genial en el Canal 4 [o] The US Office'», dijo Burrows.
«A partir de ahí todo fue creciendo hasta convertirse en lo que es ahora».
Un video muestra a uno de los integrantes de la pareja escondido dentro de un disfraz de buzón de tela tocando una trompeta de mentira hecha con una escoba y papel higiénico, mientras que otro muestra un recorrido por una tienda donde imaginan que el piso está hecho de lava.
Su reel de Instagram más popular tiene casi un millón de vistas y alrededor de 25.000 “me gusta”, mientras que otras publicaciones alcanzan regularmente las 50.000 vistas.
Burrows, quien compró una parte de la sucursal hace dos años, dijo: «De repente estás caminando por la calle, y no quiero decir una celebridad…
«Pero sucede de esa manera, la gente te nota, te dice cosas lindas, hemos recibido muchísimas respuestas increíbles».
El subdirector Bake dijo que quiere cambiar la percepción de que la Oficina de Correos es «anticuada o un poco formal».
«Ofrecemos muchos servicios que la gente quizá no conozca, por ejemplo, para pagar facturas y alquileres a personas mayores. Es como un salvavidas».
Bake dijo que la gente tiende a sorprenderse un poco al ver a alguien de unos 20 años dirigiendo la sucursal.
«Cuando ven hasta qué punto nos esforzamos por servirles, se dan cuenta de lo mucho que nos importa», añadió.
«Te conviertes en parte de la vida de las personas, y eso es un placer. Lo convierte en algo más que un simple trabajo».
Además del tiempo que ambos pasan filmando, Bake pasa horas editando los videos y pensando en sus próximas ideas.
«Somos dos chicos normales y nos reímos mucho», dijo.
Un portavoz de la Oficina de Correos dijo que publicar en las redes sociales era una «puerta de entrada para que los administradores de correos lleguen a nuevas audiencias».
«Esto permite a los administradores de correos dejar que su personalidad brille, dar a conocer su sucursal y hacer sonreír a la gente», agregaron.